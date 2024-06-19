В Москве задержан четвертый фигурант дела о массовом заражении людей ботулизмом

19 июня 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Задержан повар компании компании-производителя фасоли ООО «Савон-К» Карим Норматов. Он стал четвертым фигурантом уголовного дела о массовом заражении людей ботулизмом, передает СК. «Задержан гражданин Таджикистана, повар Карим Норматов. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления за производство, перевозку или сбыт продукции, которая не отвечает требованием безопасности», — сообщает СК в своем telegram-канале. Отмечается, что фасоль производилась с экономией на важных элементах. Следствие требует, чтобы всех четырех фигурантов лишили свободы. В СК отметили, что массовое заражение произошло из-за салата с фасолью. За медицинской помощью обратились более ста человек. В рамках уголовного дела уже задержаны три человека, передает МК.RU.