В Москве задержан четвертый фигурант дела о массовом заражении людей ботулизмом

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Карим Норматов задержан в Москве, он стал четвертым фигурантом уголовного дела Фото:

Задержан повар компании компании-производителя фасоли ООО «Савон-К» Карим Норматов. Он стал четвертым фигурантом уголовного дела о массовом заражении людей ботулизмом, передает СК.

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«Задержан гражданин Таджикистана, повар Карим Норматов. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления за производство, перевозку или сбыт продукции, которая не отвечает требованием безопасности», — сообщает СК в своем telegram-канале.

Отмечается, что фасоль производилась с экономией на важных элементах. Следствие требует, чтобы всех четырех фигурантов лишили свободы. В СК отметили, что массовое заражение произошло из-за салата с фасолью. За медицинской помощью обратились более ста человек. В рамках уголовного дела уже задержаны три человека, передает МК.RU.

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Задержан повар компании компании-производителя фасоли ООО «Савон-К» Карим Норматов. Он стал четвертым фигурантом уголовного дела о массовом заражении людей ботулизмом, передает СК. «Задержан гражданин Таджикистана, повар Карим Норматов. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления за производство, перевозку или сбыт продукции, которая не отвечает требованием безопасности», — сообщает СК в своем telegram-канале. Отмечается, что фасоль производилась с экономией на важных элементах. Следствие требует, чтобы всех четырех фигурантов лишили свободы. В СК отметили, что массовое заражение произошло из-за салата с фасолью. За медицинской помощью обратились более ста человек. В рамках уголовного дела уже задержаны три человека, передает МК.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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