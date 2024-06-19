19 июня 2024

Bloomberg: Вьетнам проигнорировал критику США из-за визита Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Вьетнама, несмотря на критику со стороны США, приняли решение принять президента России Владимира Путина с официальным визитом. Это решение было направлено на укрепление двусторонних отношений между странами.

«Вьетнам принимает Путина для укрепления отношений, игнорируя критику США», — отмечает Bloomberg. Газета пишет, что визит Путина во Вьетнам проходит вопреки возражениям американского посольства, что подчеркивает желание Ханоя углублять связи с Москвой, которая является для него стратегическим партнером в области энергетики и вооружений.

В статье Bloomberg также указывается, что Вьетнам занимает нейтральную позицию в отношении событий на Украине и не присоединился к осуждению действий России со стороны других государств. Вместо этого Вьетнам призывает к дипломатическому урегулированию конфликта. Это подход соответствует традиционной политике Вьетнама, который стремится к самостоятельной внешней политике и сбалансированным отношениям с ключевыми мировыми державами.

Путин прибыл с государственным визитов во Вьетнам 19 июня. Уточняется, что российский российский президент встретится со всей четверкой руководителей Вьетнама и посетит ряд мероприятий.

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Власти Вьетнама, несмотря на критику со стороны США, приняли решение принять президента России Владимира Путина с официальным визитом. Это решение было направлено на укрепление двусторонних отношений между странами. «Вьетнам принимает Путина для укрепления отношений, игнорируя критику США», — отмечает Bloomberg. Газета пишет, что визит Путина во Вьетнам проходит вопреки возражениям американского посольства, что подчеркивает желание Ханоя углублять связи с Москвой, которая является для него стратегическим партнером в области энергетики и вооружений. В статье Bloomberg также указывается, что Вьетнам занимает нейтральную позицию в отношении событий на Украине и не присоединился к осуждению действий России со стороны других государств. Вместо этого Вьетнам призывает к дипломатическому урегулированию конфликта. Это подход соответствует традиционной политике Вьетнама, который стремится к самостоятельной внешней политике и сбалансированным отношениям с ключевыми мировыми державами. Путин прибыл с государственным визитов во Вьетнам 19 июня. Уточняется, что российский российский президент встретится со всей четверкой руководителей Вьетнама и посетит ряд мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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