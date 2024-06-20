Экономист объяснил резкое укрепление рубля

Укрепление рубля — стандартная для национальной валюты реакция на новые ограничения. Однако в этот раз курс укрепился очень быстро, что может быть связано с подстройкой рынка к новой парадигме, объяснил главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин.
«Укрепление — типичная для национальной валюты реакция на новые ограничения, связанная с временными сложностями с проведением расчетов по импорту и трансграничными переводами за рубеж. <…> Курс укреплялся очень быстро, что наверняка связано с процессом подстройки рынка к новой парадигме, например, с сокращением открытых валютных позиций в иностранных валютах у части участников рынка», — заявил Олег Кузьмин газете «Ведомости».
В Совкомбанке газете сообщили, что отсутствие мер по сдерживанию укрепления рубля и сохранение нынешних проблем может установить курс юаня в диапазоне 10–11 рублей, а доллара — 71–81 рубля. При введении сдерживающих мер или восстановлении платежей с дружественными странами рубль может вернуться в район 90 рублей за доллар и 12 рублей за юань.
Представитель SberCIB Investment Research Юрий Попов заявил, что новые ограничительные меры против РФ не могут повлиять на курс рубля в среднесуточной перспективе, передает «Национальная служба новостей». По его словам, рубль может даже укрепиться, так как может уменьшиться отток капитала.
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