Экономист объяснил резкое укрепление рубля

Кузьмин: укрепление рубля — типичная реакция на новые ограничения
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Укрепление рубля может быть связано с сокращением открытых позиций в иностранных валютах
Укрепление рубля может быть связано с сокращением открытых позиций в иностранных валютах Фото:

Укрепление рубля — стандартная для национальной валюты реакция на новые ограничения. Однако в этот раз курс укрепился очень быстро, что может быть связано с подстройкой рынка к новой парадигме, объяснил главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин.

«Укрепление — типичная для национальной валюты реакция на новые ограничения, связанная с временными сложностями с проведением расчетов по импорту и трансграничными переводами за рубеж. <…> Курс укреплялся очень быстро, что наверняка связано с процессом подстройки рынка к новой парадигме, например, с сокращением открытых валютных позиций в иностранных валютах у части участников рынка», — заявил Олег Кузьмин газете «Ведомости».

В Совкомбанке газете сообщили, что отсутствие мер по сдерживанию укрепления рубля и сохранение нынешних проблем может установить курс юаня в диапазоне 10–11 рублей, а доллара — 71–81 рубля. При введении сдерживающих мер или восстановлении платежей с дружественными странами рубль может вернуться в район 90 рублей за доллар и 12 рублей за юань.

Представитель SberCIB Investment Research Юрий Попов заявил, что новые ограничительные меры против РФ не могут повлиять на курс рубля в среднесуточной перспективе, передает «Национальная служба новостей». По его словам, рубль может даже укрепиться, так как может уменьшиться отток капитала.

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Укрепление рубля — стандартная для национальной валюты реакция на новые ограничения. Однако в этот раз курс укрепился очень быстро, что может быть связано с подстройкой рынка к новой парадигме, объяснил главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. «Укрепление — типичная для национальной валюты реакция на новые ограничения, связанная с временными сложностями с проведением расчетов по импорту и трансграничными переводами за рубеж. <…> Курс укреплялся очень быстро, что наверняка связано с процессом подстройки рынка к новой парадигме, например, с сокращением открытых валютных позиций в иностранных валютах у части участников рынка», — заявил Олег Кузьмин газете «Ведомости». В Совкомбанке газете сообщили, что отсутствие мер по сдерживанию укрепления рубля и сохранение нынешних проблем может установить курс юаня в диапазоне 10–11 рублей, а доллара — 71–81 рубля. При введении сдерживающих мер или восстановлении платежей с дружественными странами рубль может вернуться в район 90 рублей за доллар и 12 рублей за юань. Представитель SberCIB Investment Research Юрий Попов заявил, что новые ограничительные меры против РФ не могут повлиять на курс рубля в среднесуточной перспективе, передает «Национальная служба новостей». По его словам, рубль может даже укрепиться, так как может уменьшиться отток капитала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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