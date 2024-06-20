В Днепропетровске прогремел мощный взрыв

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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Перед взрывом воздушная тревога звучала в 12 областях Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают местные СМИ.

«Местные паблики сообщают о взрыве», — пишет telegram-канал «Общественное». Отмечается, что перед этим в 12 областях Украины была объявлена воздушная тревога.

В апреле текущего года ВС РФ разбомбили аэродром «Днепр». В течение суток были уничтожены самолеты МиГ-29 и пусковая установка, передавали в Минобороны России.

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В Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают местные СМИ. «Местные паблики сообщают о взрыве», — пишет telegram-канал «Общественное». Отмечается, что перед этим в 12 областях Украины была объявлена воздушная тревога. В апреле текущего года ВС РФ разбомбили аэродром «Днепр». В течение суток были уничтожены самолеты МиГ-29 и пусковая установка, передавали в Минобороны России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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