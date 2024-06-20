В Днепропетровске прогремел мощный взрыв

Перед взрывом воздушная тревога звучала в 12 областях Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают местные СМИ.
«Местные паблики сообщают о взрыве», — пишет telegram-канал «Общественное». Отмечается, что перед этим в 12 областях Украины была объявлена воздушная тревога.
В апреле текущего года ВС РФ разбомбили аэродром «Днепр». В течение суток были уничтожены самолеты МиГ-29 и пусковая установка, передавали в Минобороны России.
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