Челябинский госуниверситет будет работать с ведущими вузами Ирана

Челябинский государственный университет (ЧелГУ) договорился о совместной работе с тремя ведущими вузами Ирана. Как рассказали в пресс-службе образовательной организации, иранские студенты и ученые заинтересовались археологией Аркаима. Челябинцы смогут повышать знание фарси в разговорах с носителями языка.
«Договорились о совместной работе с тремя ведущими вузами Ирана: Мешхедским университетом имени Фирдоуси, Тегеранским университетом и университетом Алламе Табатабаи. Большой интерес коллеги проявили к совместной работе в области археологии. Их заинтересовало изучение памятников бронзового века и возможное влияние представителей индо-иранской цивилизации на формирование культуры типа Аркаим-Синташта в регионе», — привела пресс-служба вуза слова ректора Сергея Таскаева.
В рамках сотрудничества планируется открытие научно-образовательного центра БРИКС, проведение совместных научных конференций и создание публикаций. Также предусмотрен обмен преподавателями и студентами. Иранские студенты, получающие степень доктора философии, будут командироваться в Челябинск для преподавания фарси и культурологии.
Сотрудничество ЧелГУ с иранскими университетами развивается на фоне активизации межгосударственных связей между Россией и Ираном. Ранее губернатор Алексей Текслер посетил Иран, что способствовало установлению новых академических контактов. Благодаря этим усилиям, на факультете Евразии и Востока открылись программы с изучением персидского языка. Ответный визит нанесли власти провинции Хорасан-Резави.
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