Читатели URA.RU спасли девочку из Невьянска с редким генетическим заболеванием

20 июня 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Кристина с рождения ведет борьбу с тяжелой формой эпилепсии Фото: Светлана Садилова Благодаря отзывчивости читателей URA.RU за одни сутки удалось собрать необходимую сумму в 238 тысяч рублей для покупки жизненно важного препарата Biocodex для семилетней Кристины Садиловой из Невьянска (Свердловская область), страдающей синдромом Драве. Это заболевание относится к категории редких и тяжелых, требующих дорогостоящего лечения. Мама малышки Светлана рассказала журналисту агентства о людях, которые стали волшебниками для ее дочери. «Сотни людей проявили сострадание, неравнодушие и милосердие. Благодаря вам, наши волшебники, у Кристины есть самый дорогой подарок — жизнь. Люди отправили самые разные суммы и желали крепкого здоровья дочке. Мы успели благодаря каждому из вас. Безмерная благодарность. Наш сбор закрыт», — поделилась мама ребенка Светлана. Семья Садиловых выражает глубокую признательность всем, кто принял участие в сборе. Теперь у Кристины появилась возможность получить необходимый препарат из Франции, который может значительно улучшить качество ее жизни. «От всей нашей семьи мы искренне благодарим „Русфонд“ и всю команду фонда за оказанную поддержку, за вашу непосильную помощь, за шанс на будущее для нашей дочери. Также мы благодарим корреспондента URA.RU за то, что откликнулась на нашу беду, протянула руку помощи», — подчеркнула женщина. Первая публикация о Кристине вышла на URA.RU 14 июня. Тогда Садиловой не хватало 600 тысяч рублей. За короткий промежуток времени недостающую сумму удалось собрать. Редакция URA.RU выражает благодарность каждому участнику сбора средств для юной свердловчанки. Агентство продолжит следить за судьбой девочки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Благодаря отзывчивости читателей URA.RU за одни сутки удалось собрать необходимую сумму в 238 тысяч рублей для покупки жизненно важного препарата Biocodex для семилетней Кристины Садиловой из Невьянска (Свердловская область), страдающей синдромом Драве. Это заболевание относится к категории редких и тяжелых, требующих дорогостоящего лечения. Мама малышки Светлана рассказала журналисту агентства о людях, которые стали волшебниками для ее дочери. «Сотни людей проявили сострадание, неравнодушие и милосердие. Благодаря вам, наши волшебники, у Кристины есть самый дорогой подарок — жизнь. Люди отправили самые разные суммы и желали крепкого здоровья дочке. Мы успели благодаря каждому из вас. Безмерная благодарность. Наш сбор закрыт», — поделилась мама ребенка Светлана. Семья Садиловых выражает глубокую признательность всем, кто принял участие в сборе. Теперь у Кристины появилась возможность получить необходимый препарат из Франции, который может значительно улучшить качество ее жизни. «От всей нашей семьи мы искренне благодарим „Русфонд“ и всю команду фонда за оказанную поддержку, за вашу непосильную помощь, за шанс на будущее для нашей дочери. Также мы благодарим корреспондента URA.RU за то, что откликнулась на нашу беду, протянула руку помощи», — подчеркнула женщина. Первая публикация о Кристине вышла на URA.RU 14 июня. Тогда Садиловой не хватало 600 тысяч рублей. За короткий промежуток времени недостающую сумму удалось собрать. Редакция URA.RU выражает благодарность каждому участнику сбора средств для юной свердловчанки. Агентство продолжит следить за судьбой девочки.