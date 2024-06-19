Невьянской девочке, попавшей в больницу после остановки сердца, собирают деньги

19 июня 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Перепады температуры могут спровоцировать у Кристины судороги и приступы Фото: Светлана Садилова Семья Садиловых из Невьянска, столкнувшаяся с тяжелым генетическим заболеванием — синдромом Драве у своей 7-летней дочери Кристины, получила поддержку от неравнодушных россиян. После публикации на сайте URA.RU, на лечение девочки было перечислено 362 тысячи рублей, сообщила мама малышки Светлана Садилова. «Мы очень благодарны всем, кто откликнулся. Эти средства помогут нам приблизиться к сумме в 1 078 933 рубля, необходимой для полного курса лечения», — поделилась Светлана. Кристина Садилова страдает от синдрома Драве, из-за которого в четырехмесячном возрасте у нее произошла остановка сердца. Спасение ребенка потребовало дорогостоящего препарата из Франции, на который у семьи не было средств. На текущий момент для завершения курса лечения необходимо собрать еще 238 тысяч рублей. Помочь Кристине Садиловой можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

Можно привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;

Можно поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке . Получатель — благотворительный фонд «Русфонд». URA.RU регулярно освещает важность благотворительности и помощи тем, кто в ней нуждается. Благодаря публикациям и отзывчивости читателей, екатеринбурженке Соне Рожиной, у которой диагностировали синдром Гурлера, удалось собрать 8 миллионов рублей на лечение. Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья Садиловых из Невьянска, столкнувшаяся с тяжелым генетическим заболеванием — синдромом Драве у своей 7-летней дочери Кристины, получила поддержку от неравнодушных россиян. После публикации на сайте URA.RU, на лечение девочки было перечислено 362 тысячи рублей, сообщила мама малышки Светлана Садилова. «Мы очень благодарны всем, кто откликнулся. Эти средства помогут нам приблизиться к сумме в 1 078 933 рубля, необходимой для полного курса лечения», — поделилась Светлана. Кристина Садилова страдает от синдрома Драве, из-за которого в четырехмесячном возрасте у нее произошла остановка сердца. Спасение ребенка потребовало дорогостоящего препарата из Франции, на который у семьи не было средств. На текущий момент для завершения курса лечения необходимо собрать еще 238 тысяч рублей. Помочь Кристине Садиловой можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке. Получатель — благотворительный фонд «Русфонд». URA.RU регулярно освещает важность благотворительности и помощи тем, кто в ней нуждается. Благодаря публикациям и отзывчивости читателей, екатеринбурженке Соне Рожиной, у которой диагностировали синдром Гурлера, удалось собрать 8 миллионов рублей на лечение. Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.