В Тамбовской области, предположительно, из-за БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе

20 июня 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

В Тамбовской области горит нефтебаза, на место отправлены подразделения МЧС России, сообщил глава региона (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Тамбовской области на территории Платоновской нефтебазы произошел инцидент с хлопком и последующим возгоранием резервуара. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров. Он также отметил, что причиной происшествия мог стать беспилотный летательный аппарат (БПЛА). «Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области», — сообщил губернатор в своем telegram-канале . На место происшествия были незамедлительно направлены силы территориальной подсистемы РСЧС, включая пожарно-спасательные подразделения МЧС России. В Первомайском муниципальном округе также утром были найдены остатки БПЛА, который, по предварительным данным, взорвался в воздухе. Сведений о пострадавших в результате этих инцидентов не поступало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тамбовской области на территории Платоновской нефтебазы произошел инцидент с хлопком и последующим возгоранием резервуара. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров. Он также отметил, что причиной происшествия мог стать беспилотный летательный аппарат (БПЛА). «Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. На место происшествия были незамедлительно направлены силы территориальной подсистемы РСЧС, включая пожарно-спасательные подразделения МЧС России. В Первомайском муниципальном округе также утром были найдены остатки БПЛА, который, по предварительным данным, взорвался в воздухе. Сведений о пострадавших в результате этих инцидентов не поступало.