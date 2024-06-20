В Тамбовской области, предположительно, из-за БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
В Тамбовской области горит нефтебаза, на место отправлены подразделения МЧС России, сообщил глава региона (архивное фото) Фото:

В Тамбовской области на территории Платоновской нефтебазы произошел инцидент с хлопком и последующим возгоранием резервуара. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров. Он также отметил, что причиной происшествия мог стать беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. На место происшествия были незамедлительно направлены силы территориальной подсистемы РСЧС, включая пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

В Первомайском муниципальном округе также утром были найдены остатки БПЛА, который, по предварительным данным, взорвался в воздухе. Сведений о пострадавших в результате этих инцидентов не поступало.

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В Тамбовской области на территории Платоновской нефтебазы произошел инцидент с хлопком и последующим возгоранием резервуара. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров. Он также отметил, что причиной происшествия мог стать беспилотный летательный аппарат (БПЛА). «Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. На место происшествия были незамедлительно направлены силы территориальной подсистемы РСЧС, включая пожарно-спасательные подразделения МЧС России. В Первомайском муниципальном округе также утром были найдены остатки БПЛА, который, по предварительным данным, взорвался в воздухе. Сведений о пострадавших в результате этих инцидентов не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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