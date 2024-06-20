Ашинский метзавод вернул кредиторам миллиард рублей

Ашинский металлургический завод (АМЕТ, Челябинская область) погасил десятилетние бонды на миллиард рублей. Как сообщили в пресс-службе Московской биржи, ценная бумага исключена из торгов.
«Председатель правления принял следующие решения: исключить неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01. Наименование эмитента: ПАО „Ашинский металлургический завод“», — отмечено в сообщении Мосбиржи на сайте.
Согласно данным биржевых порталов, номинал облигации составлял одну тысячу рублей. Выпуск состоялся в 2014 году. Ставка купона была плавающей и перед погашением составляла 16,5% годовых. Минимальное значение доходности было обеспечено в декабре 2021 года на уровне 6,5%. Согласно данным Мосбиржи, других выпусков на площадке не представлено.
В 2023 году АМЕТ объявил о делистинге акций с биржи. Согласно последним данным, уход был неполным и представлял собой предложение о выкупе акций у владельцев. В настоящее время ценная бумага продолжает участвовать в торгах.
По итогам 2023 года завод недосчитался миллиарда чистой прибыли. Предприятие заработало 9,6 млрд рублей против 10,7 млрд рублей в 2022 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!