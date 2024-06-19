Центральную улицу Екатеринбурга закроют до конца октября

В Екатеринбурге с 1 июля по 31 октября закроют движение по улице Антона Валека на время благоустройства территории возле стройки научного центра. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«„УГМК-Навигатор“ закроет движение автомобильного транспорта по улице Антона Валека, от улицы Урицкого до улицы Володарского, с 1 июля до 31 октября. На территории компания ведет строительство многофункционального центра, и на предстоящем этапе закрытие движения транспорта необходимо для выполнения работ по восстановлению благоустройства на улице Антона Валека», — следует из сообщения.
Объехать участок можно по улицам Володарского — Антона Валека — 8 Марта; Февральской Революции — Урицкого; Жукова — Антона Валека, 12 — Вайнера — проспект Ленина. Работы не повлияют на маршруты общественного транспорта.
Еще одну из центральных улиц — Энгельса — закрыли с 17 июня по 30 августа. На участке проводят капитальный ремонт.
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