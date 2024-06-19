19 июня 2024

Центральную улицу Екатеринбурга закроют до конца октября

В центре Екатеринбурга закроют улицу на четыре месяца из-за стройки
© Служба новостей «URA.RU»
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Работы не повлияют на движение общественного транспорта
Работы не повлияют на движение общественного транспорта Фото:

В Екатеринбурге с 1 июля по 31 октября закроют движение по улице Антона Валека на время благоустройства территории возле стройки научного центра. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«„УГМК-Навигатор“ закроет движение автомобильного транспорта по улице Антона Валека, от улицы Урицкого до улицы Володарского, с 1 июля до 31 октября. На территории компания ведет строительство многофункционального центра, и на предстоящем этапе закрытие движения транспорта необходимо для выполнения работ по восстановлению благоустройства на улице Антона Валека», — следует из сообщения.

Объехать участок можно по улицам Володарского — Антона Валека — 8 Марта; Февральской Революции — Урицкого; Жукова — Антона Валека, 12 — Вайнера — проспект Ленина. Работы не повлияют на маршруты общественного транспорта.

Еще одну из центральных улиц — Энгельса — закрыли с 17 июня по 30 августа. На участке проводят капитальный ремонт.

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В Екатеринбурге с 1 июля по 31 октября закроют движение по улице Антона Валека на время благоустройства территории возле стройки научного центра. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «„УГМК-Навигатор“ закроет движение автомобильного транспорта по улице Антона Валека, от улицы Урицкого до улицы Володарского, с 1 июля до 31 октября. На территории компания ведет строительство многофункционального центра, и на предстоящем этапе закрытие движения транспорта необходимо для выполнения работ по восстановлению благоустройства на улице Антона Валека», — следует из сообщения. Объехать участок можно по улицам Володарского — Антона Валека — 8 Марта; Февральской Революции — Урицкого; Жукова — Антона Валека, 12 — Вайнера — проспект Ленина. Работы не повлияют на маршруты общественного транспорта. Еще одну из центральных улиц — Энгельса — закрыли с 17 июня по 30 августа. На участке проводят капитальный ремонт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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