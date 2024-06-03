В Екатеринбурге закроют движение по двум улицам, одна из них в центре

В Екатеринбурге дорожники на два месяца закроют движение по улицам Энгельса и Локомобильной. На участках будут проводить капитальный ремонт, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.
«Специалисты АО „Трест Уралтрансспецстрой“ закроют движение транспорта по улице Энгельса, от Розы Люксембург до Гоголя, с 17 июня по 30 августа. По улице Локомобильной, от Новой до Центральной, нельзя будет проехать с 24 июня по 24 августа. Движение автомобильного транспорта будет организовано по Латвийской», — следует из сообщения.
Маршруты общественного транспорта не изменят, а на закрытых участках установят соответствующие знаки и указатели. Рабочие призвали автомобилистов заранее планировать маршрут.
В выходные дни (8-9 июня) центральные улицы города также будут перекрыты из-за мотофестиваля «Движение». Главными местами проведения фестиваля станут Исторический сквер, акватория городского пруда и спорткомплекс «Динамо». Чтобы мотоциклы могли свободно проехать, будут внесены изменения в режим работы светофоров.
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