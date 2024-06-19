19 июня 2024

Силовики поймали дебоширов, вынудивших екатеринбуржца стрелять из ружья. Фото

В Екатеринбурге арестовали на две недели дебоширов, устроивших ночную стрельбу
© Служба новостей «URA.RU»
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Дебоширов арестовали на 12-13 суток
Дебоширов арестовали на 12-13 суток Фото:

В Екатеринбурге силовики поймали четверых мужчин, устроивших ночную стрельбу на улице Советской. Инцидент произошел после ссоры с местным жителем, который также выстрелил из ружья. Каждого из компании арестовали на 12-13 суток, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Сотрудники уголовного розыска ОП №3 УМВД по Екатеринбургу под руководством врио начальника территориального ОВД капитана полиции Рузиля Шагеева установили личности и задержали четверых участников ночного конфликта со стрельбой на улице Советской», — сказал полковник Горелых. Стрелок с ружьем сдался в полицию добровольно на следующий день после инцидента, его оружие изъяли и приобщили к проверочным материалам.

По словам пресс-секретаря свердловской полиции, четыре дебошира привлечены к административной ответственности за хулиганство и арестованы сроком от 12 до 13 суток. «Один из них по имени Бакир, 1991 года рождения, уроженец одной из бывших союзных республик, изобличен в стрельбе из пистолета. По его показаниям, от оружия он с испугу избавился, выбросив якобы в озеро Шарташ», — отметил он.

Инцидент произошел в ночь на 16 июня. Житель дома на Советской открыл стрельбу из-за молодых людей, которые громко отдыхали, а в ответ на замечания хамили и угрожали. В ответ компания также начала стрелять. Конфликт закончился без пострадавших.

Один из дебоширов уверяет, что выкинул пистолет на Шарташе
Один из дебоширов уверяет, что выкинул пистолет на Шарташе
Фото:

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В Екатеринбурге силовики поймали четверых мужчин, устроивших ночную стрельбу на улице Советской. Инцидент произошел после ссоры с местным жителем, который также выстрелил из ружья. Каждого из компании арестовали на 12-13 суток, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Сотрудники уголовного розыска ОП №3 УМВД по Екатеринбургу под руководством врио начальника территориального ОВД капитана полиции Рузиля Шагеева установили личности и задержали четверых участников ночного конфликта со стрельбой на улице Советской», — сказал полковник Горелых. Стрелок с ружьем сдался в полицию добровольно на следующий день после инцидента, его оружие изъяли и приобщили к проверочным материалам. По словам пресс-секретаря свердловской полиции, четыре дебошира привлечены к административной ответственности за хулиганство и арестованы сроком от 12 до 13 суток. «Один из них по имени Бакир, 1991 года рождения, уроженец одной из бывших союзных республик, изобличен в стрельбе из пистолета. По его показаниям, от оружия он с испугу избавился, выбросив якобы в озеро Шарташ», — отметил он. Инцидент произошел в ночь на 16 июня. Житель дома на Советской открыл стрельбу из-за молодых людей, которые громко отдыхали, а в ответ на замечания хамили и угрожали. В ответ компания также начала стрелять. Конфликт закончился без пострадавших.
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