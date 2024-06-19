19 июня 2024

Избирком ХМАО сообщил о начале подготовки к предстоящим выборам

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего же в округе пройдет 16 избирательных компаний
Всего же в округе пройдет 16 избирательных компаний Фото:

Избирком ХМАО завершил назначение выборов в местные органы самоуправления, которые состоятся 8 сентября, в единый день голосования. Информация об этом была опубликована в tg-канале окружного избиркома.

«Всего на 8 сентября назначены 16 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Шесть кампаний — дополнительные выборы депутатов представительных органов городских округов и муниципальных районов. Две кампании — основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов городских и сельских поселений. Восемь кампаний — выборы глав городских и сельских поселений», — указано в посте.

В избиркоме уточнили, что у кандидатов еще есть шанс подать документы на выборы. Они принимаются до 24 июля.

Ранее URA.RU сообщало, что на выборы президента России в ХМАО пришло рекордное количество молодежи. Только среди студентов Югорского госуниверситета явка на избирательные участки в первый день голосования составила 72,5%.

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Избирком ХМАО завершил назначение выборов в местные органы самоуправления, которые состоятся 8 сентября, в единый день голосования. Информация об этом была опубликована в tg-канале окружного избиркома. «Всего на 8 сентября назначены 16 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Шесть кампаний — дополнительные выборы депутатов представительных органов городских округов и муниципальных районов. Две кампании — основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов городских и сельских поселений. Восемь кампаний — выборы глав городских и сельских поселений», — указано в посте. В избиркоме уточнили, что у кандидатов еще есть шанс подать документы на выборы. Они принимаются до 24 июля. Ранее URA.RU сообщало, что на выборы президента России в ХМАО пришло рекордное количество молодежи. Только среди студентов Югорского госуниверситета явка на избирательные участки в первый день голосования составила 72,5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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