Избирком ХМАО сообщил о начале подготовки к предстоящим выборам

Избирком ХМАО завершил назначение выборов в местные органы самоуправления, которые состоятся 8 сентября, в единый день голосования. Информация об этом была опубликована в tg-канале окружного избиркома.
«Всего на 8 сентября назначены 16 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Шесть кампаний — дополнительные выборы депутатов представительных органов городских округов и муниципальных районов. Две кампании — основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов городских и сельских поселений. Восемь кампаний — выборы глав городских и сельских поселений», — указано в посте.
В избиркоме уточнили, что у кандидатов еще есть шанс подать документы на выборы. Они принимаются до 24 июля.
Ранее URA.RU сообщало, что на выборы президента России в ХМАО пришло рекордное количество молодежи. Только среди студентов Югорского госуниверситета явка на избирательные участки в первый день голосования составила 72,5%.
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