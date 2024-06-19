Утонувший пермский подросток сбежал из лагеря с помощью ложки

Дети вскрыли окно в корпусе
Подросток, который утонул в реке Сылве в Пермском крае, сбежал из летнего лагеря с помощью ложки. После побега мальчик отправился в реке, где и произошла трагедия.
«Ложкой подростки вскрыли окно. После этого они выбрались через него из корпуса и покинули территорию лагеря», — передает «КП-Пермь» со ссылкой на свои источники. Всего из лагеря сбежали три подростка.
Дети отправились к реке. Погибший 15-летний мальчик не умел плавать. Он прыгнул в воду, а вынырнуть уже не смог. Его тело доставали из воды водолазы МЧС.
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