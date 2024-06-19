19 июня 2024

Утонувший пермский подросток сбежал из лагеря с помощью ложки

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Дети вскрыли окно в корпусе
Дети вскрыли окно в корпусе Фото:

Подросток, который утонул в реке Сылве в Пермском крае, сбежал из летнего лагеря с помощью ложки. После побега мальчик отправился в реке, где и произошла трагедия.

«Ложкой подростки вскрыли окно. После этого они выбрались через него из корпуса и покинули территорию лагеря», — передает «КП-Пермь» со ссылкой на свои источники. Всего из лагеря сбежали три подростка.

Дети отправились к реке. Погибший 15-летний мальчик не умел плавать. Он прыгнул в воду, а вынырнуть уже не смог. Его тело доставали из воды водолазы МЧС.

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Подросток, который утонул в реке Сылве в Пермском крае, сбежал из летнего лагеря с помощью ложки. После побега мальчик отправился в реке, где и произошла трагедия. «Ложкой подростки вскрыли окно. После этого они выбрались через него из корпуса и покинули территорию лагеря», — передает «КП-Пермь» со ссылкой на свои источники. Всего из лагеря сбежали три подростка. Дети отправились к реке. Погибший 15-летний мальчик не умел плавать. Он прыгнул в воду, а вынырнуть уже не смог. Его тело доставали из воды водолазы МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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