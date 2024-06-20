Шашки, Mercedes, исправный туалет и Milka: что требует хедлайнер Дня города в Екатеринбурге

Группа Dabro, которая выступит на Дне города в Екатеринбурге, просит черный Mercedes Benz V-Class, пятизвездочную гостиницу, шахматы, исправный туалет и никакого курения рядом с гримеркой. При этом артисты совсем не употребляют алкоголь в туре, судя по райдеру, который есть в открытом доступе.
Музыканты предпочитают путешествовать авиакомпанией «Аэрофлот» или «S7». Для солистов нужны билеты бизнес-класса, для команды — эконом. В исключительных случаях артисты готовы ехать на поезде, но не более 12 часов. Передвигаться по городу группа намерена на черном Mercedes Benz V-Class не старее 2020 года выпуска с тонированными стеклами. Внутри должны быть вода и влажные антибактериальные салфетки, иногда — пледы и подушки.
Организаторы должны оплатить питание команды — 32 тысячи рублей за сутки. Артисты отдают предпочтение европейской кухне, фастфуд исключен. Отдыхать группа любит в пятизвездочном отеле, в номере обязательны фрукты и одна акустическая гитара.
Не менее скромные запросы у Dabro относительно гримерки: внутри должны быть зеркало в полный рост, отпариватель для одежды премиум класса, бумага, маркеры, все виды безалкогольных напитков, сырная, рыбная и мясная нарезка, овощи, сухофрукты, шоколад Milka, батончики Snickers, Mars, Bounty, печенья, салфетки, шашки и шахматы. В списке нет алкоголя.
«Запрещено курение кальянов, сигарет (электронных сигарет) в гримерке и рядом с ней! Необходимо наличие внутри или около гримерной комнаты отдельного исправного туалета для артистов», — указано в райдере.
Группа Dabro (с 2,8 млн прослушиваний в месяц на «Яндекс Музыке») будет одним из хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге. Изначально музыкантов звали выступать еще на 300-летии города в 2023 году, потом — на 9 Мая, но из-за теракта в «Крокусе» массовые мероприятия отменили, а концерт перенесли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!