Шашки, Mercedes, исправный туалет и Milka: что требует хедлайнер Дня города в Екатеринбурге

На гастролях группа Dabro не пьет алкоголь и просит не курить рядом с гримеркой
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Группа Dabro споет для екатеринбуржцев 17 августа
Группа Dabro споет для екатеринбуржцев 17 августа Фото:

Группа Dabro, которая выступит на Дне города в Екатеринбурге, просит черный Mercedes Benz V-Class, пятизвездочную гостиницу, шахматы, исправный туалет и никакого курения рядом с гримеркой. При этом артисты совсем не употребляют алкоголь в туре, судя по райдеру, который есть в открытом доступе.

Музыканты предпочитают путешествовать авиакомпанией «Аэрофлот» или «S7». Для солистов нужны билеты бизнес-класса, для команды — эконом. В исключительных случаях артисты готовы ехать на поезде, но не более 12 часов. Передвигаться по городу группа намерена на черном Mercedes Benz V-Class не старее 2020 года выпуска с тонированными стеклами. Внутри должны быть вода и влажные антибактериальные салфетки, иногда — пледы и подушки.

Организаторы должны оплатить питание команды — 32 тысячи рублей за сутки. Артисты отдают предпочтение европейской кухне, фастфуд исключен. Отдыхать группа любит в пятизвездочном отеле, в номере обязательны фрукты и одна акустическая гитара.

Не менее скромные запросы у Dabro относительно гримерки: внутри должны быть зеркало в полный рост, отпариватель для одежды премиум класса, бумага, маркеры, все виды безалкогольных напитков, сырная, рыбная и мясная нарезка, овощи, сухофрукты, шоколад Milka, батончики Snickers, Mars, Bounty, печенья, салфетки, шашки и шахматы. В списке нет алкоголя. 

«Запрещено курение кальянов, сигарет (электронных сигарет) в гримерке и рядом с ней! Необходимо наличие внутри или около гримерной комнаты отдельного исправного туалета для артистов», — указано в райдере.

Группа Dabro (с 2,8 млн прослушиваний в месяц на «Яндекс Музыке») будет одним из хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге. Изначально музыкантов звали выступать еще на 300-летии города в 2023 году, потом — на 9 Мая, но из-за теракта в «Крокусе» массовые мероприятия отменили, а концерт перенесли. 

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Группа Dabro, которая выступит на Дне города в Екатеринбурге, просит черный Mercedes Benz V-Class, пятизвездочную гостиницу, шахматы, исправный туалет и никакого курения рядом с гримеркой. При этом артисты совсем не употребляют алкоголь в туре, судя по райдеру, который есть в открытом доступе. Музыканты предпочитают путешествовать авиакомпанией «Аэрофлот» или «S7». Для солистов нужны билеты бизнес-класса, для команды — эконом. В исключительных случаях артисты готовы ехать на поезде, но не более 12 часов. Передвигаться по городу группа намерена на черном Mercedes Benz V-Class не старее 2020 года выпуска с тонированными стеклами. Внутри должны быть вода и влажные антибактериальные салфетки, иногда — пледы и подушки. Организаторы должны оплатить питание команды — 32 тысячи рублей за сутки. Артисты отдают предпочтение европейской кухне, фастфуд исключен. Отдыхать группа любит в пятизвездочном отеле, в номере обязательны фрукты и одна акустическая гитара. Не менее скромные запросы у Dabro относительно гримерки: внутри должны быть зеркало в полный рост, отпариватель для одежды премиум класса, бумага, маркеры, все виды безалкогольных напитков, сырная, рыбная и мясная нарезка, овощи, сухофрукты, шоколад Milka, батончики Snickers, Mars, Bounty, печенья, салфетки, шашки и шахматы. В списке нет алкоголя.  «Запрещено курение кальянов, сигарет (электронных сигарет) в гримерке и рядом с ней! Необходимо наличие внутри или около гримерной комнаты отдельного исправного туалета для артистов», — указано в райдере. Группа Dabro (с 2,8 млн прослушиваний в месяц на «Яндекс Музыке») будет одним из хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге. Изначально музыкантов звали выступать еще на 300-летии города в 2023 году, потом — на 9 Мая, но из-за теракта в «Крокусе» массовые мероприятия отменили, а концерт перенесли. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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