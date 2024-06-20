В Екатеринбурге завоют сирены

В Екатеринбурге днем 22 июня завоют сирены в память о погибших в Великой Отечественной войне. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
«В субботу в 14:15 подключат сирены в память о погибших в Великой Отечественной войне», — сказали в администрации. Позже будут опубликованы районы, жители которых услышат оповещения.
Кроме того, у Мемориала жертв политических репрессий на 12-м километре Московского тракта откроется выставка «Зона особого назначения „12 километр“. Проявление». Там расскажут об археологических исследованиях 2017—2022 годов и представят уникальные артефакты.
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