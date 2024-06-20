В Екатеринбурге завоют сирены

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Сирены включат в память о погибших в Великой Отечественной войне
Сирены включат в память о погибших в Великой Отечественной войне Фото:

В Екатеринбурге днем 22 июня завоют сирены в память о погибших в Великой Отечественной войне. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«В субботу в 14:15 подключат сирены в память о погибших в Великой Отечественной войне», — сказали в администрации. Позже будут опубликованы районы, жители которых услышат оповещения.

Кроме того, у Мемориала жертв политических репрессий на 12-м километре Московского тракта откроется выставка «Зона особого назначения „12 километр“. Проявление». Там расскажут об археологических исследованиях 2017—2022 годов и представят уникальные артефакты.

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В Екатеринбурге днем 22 июня завоют сирены в память о погибших в Великой Отечественной войне. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «В субботу в 14:15 подключат сирены в память о погибших в Великой Отечественной войне», — сказали в администрации. Позже будут опубликованы районы, жители которых услышат оповещения. Кроме того, у Мемориала жертв политических репрессий на 12-м километре Московского тракта откроется выставка «Зона особого назначения „12 километр“. Проявление». Там расскажут об археологических исследованиях 2017—2022 годов и представят уникальные артефакты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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