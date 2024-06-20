В Екатеринбурге впервые покажут артефакты, которые нашли во время поисковых работ на Мемориале жертвам политических репрессий. Экспозицию представят в День памяти и скорби 22 июня, рассказали URA.RU в Музее истории Екатеринбурга.
«Этой выставкой мы восстанавливаем деятельность музея на мемориале, который фактически не эксплуатировался с 2016 года. Планируется, что этот филиал будет работать в теплое время, до начала ноября», — пояснил директор музея Игорь Пушкарев.
Проект «Зона особого назначения „12 километр“. Проявление» расскажет об археологических исследованиях 2017—2022 годов. Посетители увидят артефакты и документы, в которых есть данные о расстрелянных в Свердловске в 1937—1938 годы: их пол, возраст, национальность, профессии, уголовные дела.
Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий — уникальный в своем роде объект в России. По некоторым данным, здесь находятся останки почти 21 тысячи человек, но на памятных плитах указано лишь 18,5 тысячи имен. Археологи Музея истории Екатеринбурга нашли могильные ямы с останками людей в 2022 году. Всего было обнаружено 15 захоронений, характерной чертой всех находок стали пули, которые застряли в черепах.
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