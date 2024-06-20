«Если не подарили, то без денег сидят»: Киркоров рассказал о строгом воспитании своих детей

Дети певца Филиппа Киркорова не избалованы деньгами, несмотря на то, что часто получают дорогие подарки. Об этом заявил сам артист.
«Они знают цену деньгам: я их приучил, что они должны тратить только свои деньги... Если не подарили, то без денег сидят. Я их не балую», — рассказал артист в утреннем шоу «1+1» на «Новом Радио». Он отметил, что, несмотря на искреннюю любовь, воспитывает своих детей в финансовой строгости. «Никакого слюнявчика в виде Филиппа Киркорова не будет», — подытожил артист.
Но такая строгость не мешает детям артиста помпезно отмечать праздники, на которых появляются звезды шоу-бизнеса и делают им дорогие подарки. При этом Киркоров уверен, что в будущем дети должны зарабатывать сами. «Они свою жизнь устроить должны сами. И они это знают», — отметил певец. По его словам, он всегда будет готов помочь детям, но они должны уметь сами о себе позаботиться.
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