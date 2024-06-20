Челябинский боец СВО спас товарищей от упавшего на блиндаж дрона с взрывчаткой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
"Шумахер" сбил дрон противника, который доставлял гранату к боеприпасам
"Шумахер" сбил дрон противника, который доставлял гранату к боеприпасам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Челябинский боец с позывным «Шумахер» спас сослуживцев от упавшего на блиндаж дрона с взрывчаткой. Как рассказал URA.RU руководитель регисполкома «Народного Фронта» Денис Рыжий, мужчина пошел на таран и не дал подорвать товарищей.

«На входе в блиндаж лежал несработанный дрон противника с боеприпасом. Коптер противника летел, чтобы сбросить туда гранату и подорвать парней. „Шумахер“ пошел на таран и сбил вражескую технику», — сообщил URA.RU Рыжий.

Дрон, который помог «Шумахеру» спасти сослуживцев, повредился. Его удалось вернуть на исходную, однако в скором времени ОНФ планирует передать бойцам новый БПЛА.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский боец с позывным «Шумахер» спас сослуживцев от упавшего на блиндаж дрона с взрывчаткой. Как рассказал URA.RU руководитель регисполкома «Народного Фронта» Денис Рыжий, мужчина пошел на таран и не дал подорвать товарищей. «На входе в блиндаж лежал несработанный дрон противника с боеприпасом. Коптер противника летел, чтобы сбросить туда гранату и подорвать парней. „Шумахер“ пошел на таран и сбил вражескую технику», — сообщил URA.RU Рыжий. Дрон, который помог «Шумахеру» спасти сослуживцев, повредился. Его удалось вернуть на исходную, однако в скором времени ОНФ планирует передать бойцам новый БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...