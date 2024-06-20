Челябинский боец с позывным «Шумахер» спас сослуживцев от упавшего на блиндаж дрона с взрывчаткой. Как рассказал URA.RU руководитель регисполкома «Народного Фронта» Денис Рыжий, мужчина пошел на таран и не дал подорвать товарищей.
«На входе в блиндаж лежал несработанный дрон противника с боеприпасом. Коптер противника летел, чтобы сбросить туда гранату и подорвать парней. „Шумахер“ пошел на таран и сбил вражескую технику», — сообщил URA.RU Рыжий.
Дрон, который помог «Шумахеру» спасти сослуживцев, повредился. Его удалось вернуть на исходную, однако в скором времени ОНФ планирует передать бойцам новый БПЛА.
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