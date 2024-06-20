В июле шесть локальных челябинских котельных проведут опрессовку

В июле шесть котельных Челябинска проведут опрессовку по собственному графику. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе мэрии.
«Подготовлен график проведения гидравлических испытаний в домах Челябинска, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения. Гидравлические испытания на котельных проходят по собственному графику, не совпадающему с централизованными этапами, но также в течение 14 дней», — сообщили в пресс-службе.
Опрессовка означает испытание готовности систем домов к отопительному сезону. Она сопровождается отключением горячей воды. В поселке Чурилово опрессовка домов, отапливаемых от котельной агрокомплекса, пройдет с 1 по 14 июля. В поселке Федоровка в домах, отапливаемых от котельной ООО «Центр», а также в поселке Сосновка опрессовка пройдет со 2 по 16 июля. В поселке Шагол в домах, отапливаемых от котельной ООО «Теплосбыт», опрессовка состоится с 9 по 23 июля, в домах, подключенных к поселковой котельной — с 17 по 31 июля. В поселке Мелькомбинат в домах, подключенных к котельной «Макфы», опрессовка пройдет с 23 июля по 6 августа.
Кроме того, с 18 июля в городе стартовал этап опрессовок основного объема домов. Горячую воду отключили в 1264 многоэтажках и 168 социальных учреждениях
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