В июле шесть локальных челябинских котельных проведут опрессовку

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На время проведения опрессовки дома остаются без горячей воды
На время проведения опрессовки дома остаются без горячей воды Фото:

В июле шесть котельных Челябинска проведут опрессовку по собственному графику. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе мэрии.

«Подготовлен график проведения гидравлических испытаний в домах Челябинска, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения. Гидравлические испытания на котельных проходят по собственному графику, не совпадающему с централизованными этапами, но также в течение 14 дней», — сообщили в пресс-службе.

Опрессовка означает испытание готовности систем домов к отопительному сезону. Она сопровождается отключением горячей воды. В поселке Чурилово опрессовка домов, отапливаемых от котельной агрокомплекса, пройдет с 1 по 14 июля. В поселке Федоровка в домах, отапливаемых от котельной ООО «Центр», а также в поселке Сосновка опрессовка пройдет со 2 по 16 июля. В поселке Шагол в домах, отапливаемых от котельной ООО «Теплосбыт», опрессовка состоится с 9 по 23 июля, в домах, подключенных к поселковой котельной — с 17 по 31 июля. В поселке Мелькомбинат в домах, подключенных к котельной «Макфы», опрессовка пройдет с 23 июля по 6 августа.

Кроме того, с 18 июля в городе стартовал этап опрессовок основного объема домов. Горячую воду отключили в 1264 многоэтажках и 168 социальных учреждениях

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В июле шесть котельных Челябинска проведут опрессовку по собственному графику. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе мэрии. «Подготовлен график проведения гидравлических испытаний в домах Челябинска, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения. Гидравлические испытания на котельных проходят по собственному графику, не совпадающему с централизованными этапами, но также в течение 14 дней», — сообщили в пресс-службе. Опрессовка означает испытание готовности систем домов к отопительному сезону. Она сопровождается отключением горячей воды. В поселке Чурилово опрессовка домов, отапливаемых от котельной агрокомплекса, пройдет с 1 по 14 июля. В поселке Федоровка в домах, отапливаемых от котельной ООО «Центр», а также в поселке Сосновка опрессовка пройдет со 2 по 16 июля. В поселке Шагол в домах, отапливаемых от котельной ООО «Теплосбыт», опрессовка состоится с 9 по 23 июля, в домах, подключенных к поселковой котельной — с 17 по 31 июля. В поселке Мелькомбинат в домах, подключенных к котельной «Макфы», опрессовка пройдет с 23 июля по 6 августа. Кроме того, с 18 июля в городе стартовал этап опрессовок основного объема домов. Горячую воду отключили в 1264 многоэтажках и 168 социальных учреждениях
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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