ЦБ РФ предупредил о резком повышении ставки

Банк России рассматривает возможность значительного повышения ключевой ставки в июле 2024 года в случае подтверждения альтернативного сценария экономического развития. Это следует из материалов ЦБ РФ.
«На июльском заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном», — говорится в сообщении Банка. Отмечается, что ставка будет повышена в случае получения аргументов, которые позволят отвергнуть базовый сценарий в пользу альтернативного.
Центральный Банк России 7 июня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. URA.RU писало о прогнозах участников финансового рынка по ключевой ставке в материале.
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