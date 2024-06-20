ЦБ РФ предупредил о резком повышении ставки

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ЦБ может резко повысить ключевую ставку в июле
ЦБ может резко повысить ключевую ставку в июле Фото:

Банк России рассматривает возможность значительного повышения ключевой ставки в июле 2024 года в случае подтверждения альтернативного сценария экономического развития. Это следует из материалов ЦБ РФ.

«На июльском заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном», — говорится в сообщении Банка. Отмечается, что ставка будет повышена в случае получения аргументов, которые позволят отвергнуть базовый сценарий в пользу альтернативного.

Центральный Банк России 7 июня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. URA.RU писало о прогнозах участников финансового рынка по ключевой ставке в материале.

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Банк России рассматривает возможность значительного повышения ключевой ставки в июле 2024 года в случае подтверждения альтернативного сценария экономического развития. Это следует из материалов ЦБ РФ. «На июльском заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном», — говорится в сообщении Банка. Отмечается, что ставка будет повышена в случае получения аргументов, которые позволят отвергнуть базовый сценарий в пользу альтернативного. Центральный Банк России 7 июня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. URA.RU писало о прогнозах участников финансового рынка по ключевой ставке в материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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