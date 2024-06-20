В Челябинске осудили водителя автобуса, задавившего студента у ЮУрГУ

Центральный райсуд Челябинска 20 июня вынес обвинительный приговор водителю автобуса, который в ноябре 2023 года задавил студента на пешеходном переходе у ЮУрГУ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, с учетом всех смягчающих обстоятельств мужчину на два года отправили в колонию-поселение.
«Водитель признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Также водителю было назначено дополнительное наказание. Ему на два с половиной года запретили управлять транспортными средствами. При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств: признание вины, раскаяние в произошедшем, активное способствование расследованию, наличие несовершеннолетних детей и состояние здоровья.
Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Студент переходил проспект Ленина в районе ЮУрГУ. В этот момент автобус завершал поворот. Водитель не заметил пешехода и наехал на него. В результате студент скончался на месте происшествия.
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