Сергей Светлаков завершил работу над «Беляковы в отпуске»

Шоумен Сергей Светлаков (родом из Свердловской области, экс-участник «Уральских пельменей») завершил работу над фильмом о персонаже из шоу «Наша Russia» — Сергее Белякове. Как и нашумевшее «Горько!», картину снимали в Геленджике. Об этом комик рассказал в своем telegram-канале.
«Спасибо всем, кто участвовал, помогал и просто мысленно с нами! Мы завершили съемки фильма „Беляковы в отпуске“. Мне кажется, с выходом нашего кино-добра, трогательности, любви и улыбок станет больше», — написал шоумен.
Спин-офф о жизни «вечного телезрителя» Сергея Белякова рассказывает о семье героя, которая отправляется отдыхать в Турцию. Но по ошибке главы семейства номера в отеле оказались оплачены на следующий год, денег на обратную дорогу нет. В отеле Беляковы встречают богачей Дубравиных, которым завидуют со школьных лет. Чтобы не подать виду, что семья напутала с путевкой, Беляковы начинают изображать из себя состоятельных персон.
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