Светлаков закончил съемки фильма в Геленджике — и это не «Горько 3». Видео

Сергей Светлаков завершил работу над «Беляковы в отпуске»
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Дата выхода картины Сергея Светлакова пока неизвестна
Дата выхода картины Сергея Светлакова пока неизвестна Фото:

Шоумен Сергей Светлаков (родом из Свердловской области, экс-участник «Уральских пельменей») завершил работу над фильмом о персонаже из шоу «Наша Russia» — Сергее Белякове. Как и нашумевшее «Горько!», картину снимали в Геленджике. Об этом комик рассказал в своем telegram-канале.

«Спасибо всем, кто участвовал, помогал и просто мысленно с нами! Мы завершили съемки фильма „Беляковы в отпуске“. Мне кажется, с выходом нашего кино-добра, трогательности, любви и улыбок станет больше», — написал шоумен.

Спин-офф о жизни «вечного телезрителя» Сергея Белякова рассказывает о семье героя, которая отправляется отдыхать в Турцию. Но по ошибке главы семейства номера в отеле оказались оплачены на следующий год, денег на обратную дорогу нет. В отеле Беляковы встречают богачей Дубравиных, которым завидуют со школьных лет. Чтобы не подать виду, что семья напутала с путевкой, Беляковы начинают изображать из себя состоятельных персон.

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Шоумен Сергей Светлаков (родом из Свердловской области, экс-участник «Уральских пельменей») завершил работу над фильмом о персонаже из шоу «Наша Russia» — Сергее Белякове. Как и нашумевшее «Горько!», картину снимали в Геленджике. Об этом комик рассказал в своем telegram-канале. «Спасибо всем, кто участвовал, помогал и просто мысленно с нами! Мы завершили съемки фильма „Беляковы в отпуске“. Мне кажется, с выходом нашего кино-добра, трогательности, любви и улыбок станет больше», — написал шоумен. Спин-офф о жизни «вечного телезрителя» Сергея Белякова рассказывает о семье героя, которая отправляется отдыхать в Турцию. Но по ошибке главы семейства номера в отеле оказались оплачены на следующий год, денег на обратную дорогу нет. В отеле Беляковы встречают богачей Дубравиных, которым завидуют со школьных лет. Чтобы не подать виду, что семья напутала с путевкой, Беляковы начинают изображать из себя состоятельных персон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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