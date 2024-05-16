Сергей Светлаков пока не раскрывает, когда именно выйдет ф Фото: Дарья Попова © URA.RU

Шоумен Сергей Светлаков (родом из Свердловской области, экс-участник «Уральских пельменей») приступил к съемкам полнометражного фильма «Беляковы в отпуске» — спин-оффа о жизни «вечного телезрителя» Сергея Белякова из Таганрога. Зрителям герой известен по популярной программе 2010-х годов «Наша Russia». Картину снимают в Краснодарском крае, рассказали URA.RU представители ТНТ.

«Сергея Белякова сыграет Сергей Светлаков, его жену — Светлана Листова, а сына — Александр Новиков. Также в комедии снимаются популярные актеры Мария Горбань, Андрей Мерзликин, Маргарита Галич, Алексей Фалько и другие. Съемки пройдут на территории пятизвездочного отеля Luciano в Сочи и других локациях Краснодарского края: в Анапе и Геленджике», — поделилась команда ТНТ.

Производством занимается студия SVERDЛOVSK, к ней относятся Сергей Светлаков, Саид Давдиев и Максим Лебедев. Фильм станет режиссерским дебютом в полнометражном кино для Александра Назарова — обладателя Гран-при кинофестиваля «Короче».

В основе сюжета — семья Беляковых, которые отправляются на отдых в Турцию, но по ошибке главы семейства, Сергея Белякова, номера отеля оказались оплаченными на следующий год, а денег на обратную дорогу нет. В отеле Беляковы встречают обеспеченную семью Дубравиных, которым они завидуют со школьных лет. Чтобы не подать виду, что семья напутала с путевкой, Беляковы начинают изображать из себя представителей элиты, хотя живут в отеле нелегально.

«И по их следам уже идет главный менеджер отеля, непримиримый борец с русскими нарушителями по имени Али. В такой напряженной ситуации конфликты между Беляковыми неизбежно развиваются до критической точки. Но, возможно, это именно то приключение, которое Беляковым необходимо пережить, чтобы разрешить эти конфликты раз и навсегда», — приоткрыли тайну сюжета создатели.

В скором времени поклонники шоу «Наша Russia» вновь увидят Белякова на экране. 24 мая состоится премьера программы «Светлаков+». В интервью URA.RU Светлаков признавался, что готовится к шквалу критики перед премьерой шоу.