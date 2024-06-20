В США раскрыли, почему Зеленский не пойдет на переговоры с Россией

The American Conservative: Зеленский не пойдет на переговоры c РФ из-за страха
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Владимир Зеленский не пойдет на переговоры, считают американские обозреватели
Владимир Зеленский не пойдет на переговоры, считают американские обозреватели Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на мирные переговоры с Россией из-за боязни потерять свой пост. С таким мнением выступили обозреватели американского портала The American Conservative.

«Украина должна рассмотреть возможность пойти на эту сделку (на мирные переговоры — прим. URA.RU). Но они этого не сделают по той простой причине, что Зеленский, скорее всего, „не выживет“, если пойдет на это», — говорится в материале портала The American Conservative. Как уточнили обозреватели, Киев не пойдет на это, поскольку такой шаг приведет к потере власти украинского президента.

Кроме того, в статье подчеркивается, что конституционный срок полномочий Зеленского истек. Этим, по мнению обозревателей портала, могут воспользоваться крайне правые силы, чтобы окончательно убрать Зеленского с поста президента.

Президент России Владимир Путин 14 июня вновь выступил с предложением, чтобы закончить конфликт на Украине. По его словам, если Киев выведет свои войска с суверенных границ РФ, среди которых Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР, то российские войска прекратят огонь. Как подчеркивал Путин, если Украина откажется и от этого предложения, то следующие условия для переговоров будут совсем другими.

В ответ на это украинские власти заявили, что Путин «не предложил ничего нового». А Зеленский отмечал, что Киев пойдет на переговоры «хоть завтра», если РФ выведет свои войска с этих самых территорий.

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Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на мирные переговоры с Россией из-за боязни потерять свой пост. С таким мнением выступили обозреватели американского портала The American Conservative. «Украина должна рассмотреть возможность пойти на эту сделку (на мирные переговоры — прим. URA.RU). Но они этого не сделают по той простой причине, что Зеленский, скорее всего, „не выживет“, если пойдет на это», — говорится в материале портала The American Conservative. Как уточнили обозреватели, Киев не пойдет на это, поскольку такой шаг приведет к потере власти украинского президента. Кроме того, в статье подчеркивается, что конституционный срок полномочий Зеленского истек. Этим, по мнению обозревателей портала, могут воспользоваться крайне правые силы, чтобы окончательно убрать Зеленского с поста президента. Президент России Владимир Путин 14 июня вновь выступил с предложением, чтобы закончить конфликт на Украине. По его словам, если Киев выведет свои войска с суверенных границ РФ, среди которых Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР, то российские войска прекратят огонь. Как подчеркивал Путин, если Украина откажется и от этого предложения, то следующие условия для переговоров будут совсем другими. В ответ на это украинские власти заявили, что Путин «не предложил ничего нового». А Зеленский отмечал, что Киев пойдет на переговоры «хоть завтра», если РФ выведет свои войска с этих самых территорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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