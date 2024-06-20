В ХМАО нефтяники придумали, как спасаться от нашествия насекомых

Нефтяники ХМАО рассказали, как летом спасаются от нашествия комаров и мошкары на месторождениях. Сотрудники нефтесервисной компании «Самотлорнефтепромхим» из Нижневартовска (ХМАО) используют деготь, чтобы отпугнуть насекомых, когда накомарники не справляются с защитой.
«Летом на месторождениях свирепствует гнус, или мошка, которая очень мешает работать. Накомарники не всегда эффективны — мошки проникают через малейшие щели, поэтому часто используем деготь: резкий запах отпугивает насекомых, а густой слой дегтя на открытых участках кожи помогает создать непробиваемую защиту», — рассказали агентству нефтяники.
Не пренебрегают сотрудники СНПХ и проверенными методами. Они плотно застегивают спецодежду, работая на открытом воздухе, пользуются репеллентами и кремами против насекомых.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начался сезон активности клещей. Зарегистрировано 775 обращений за медицинской помощью по поводу укусов насекомых.
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