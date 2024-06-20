В ХМАО нефтяники придумали, как спасаться от нашествия насекомых

Нефтяники ХМАО используют деготь для защиты от мошек и комаров
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для защиты от насекомых нефтяники ХМАО используют деготь
Для защиты от насекомых нефтяники ХМАО используют деготь Фото:

Нефтяники ХМАО рассказали, как летом спасаются от нашествия комаров и мошкары на месторождениях. Сотрудники нефтесервисной компании «Самотлорнефтепромхим» из Нижневартовска (ХМАО) используют деготь, чтобы отпугнуть насекомых, когда накомарники не справляются с защитой. 

«Летом на месторождениях свирепствует гнус, или мошка, которая очень мешает работать. Накомарники не всегда эффективны — мошки проникают через малейшие щели, поэтому часто используем деготь: резкий запах отпугивает насекомых, а густой слой дегтя на открытых участках кожи помогает создать непробиваемую защиту», — рассказали агентству нефтяники.

Не пренебрегают сотрудники СНПХ и проверенными методами. Они плотно застегивают спецодежду, работая на открытом воздухе, пользуются репеллентами и кремами против насекомых.

 Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начался сезон активности клещей. Зарегистрировано 775 обращений за медицинской помощью по поводу укусов насекомых.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нефтяники ХМАО рассказали, как летом спасаются от нашествия комаров и мошкары на месторождениях. Сотрудники нефтесервисной компании «Самотлорнефтепромхим» из Нижневартовска (ХМАО) используют деготь, чтобы отпугнуть насекомых, когда накомарники не справляются с защитой.  «Летом на месторождениях свирепствует гнус, или мошка, которая очень мешает работать. Накомарники не всегда эффективны — мошки проникают через малейшие щели, поэтому часто используем деготь: резкий запах отпугивает насекомых, а густой слой дегтя на открытых участках кожи помогает создать непробиваемую защиту», — рассказали агентству нефтяники. Не пренебрегают сотрудники СНПХ и проверенными методами. Они плотно застегивают спецодежду, работая на открытом воздухе, пользуются репеллентами и кремами против насекомых.  Ранее URA.RU писало, что в ХМАО начался сезон активности клещей. Зарегистрировано 775 обращений за медицинской помощью по поводу укусов насекомых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...