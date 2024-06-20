ООН выступила с резким заявлением по Израилю

Государства, осуществляющие поставки оружия Израилю, могут быть причастны к геноциду. Об этом говорится в заявлении спецдокладчиков ООН. Они призывают к немедленному прекращению таких поставок.
«Передача оружия и боеприпасов Израилю может <...> создавать риск соучастия государства в международных преступлениях, возможно, включая геноцид», — говорится в документе, распространённом Управлением верховного комиссара по правам человека, передает РИА Новости. В нем также перечислили компании, которым необходимо прекратить поставки оружия.
Ранее издание Bild сообщало, что американские власти могут снять ограничения на поставки оружия Израилю. Отмечалось, что это может случиться в ближайшее время. С соответствующей просьбой к правительству США обратился израильский премьер Биньямин Нетаньяху, передает «Национальная служба новостей».
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