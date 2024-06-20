ООН выступила с резким заявлением по Израилю

Спецдокладчики ООН призвали прекратить поставки оружия Израилю
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Спецдокладчики ООН призвали прекратить поставки оружия Израилю
Спецдокладчики ООН призвали прекратить поставки оружия Израилю Фото:

Государства, осуществляющие поставки оружия Израилю, могут быть причастны к геноциду. Об этом говорится в заявлении спецдокладчиков ООН. Они призывают к немедленному прекращению таких поставок.

«Передача оружия и боеприпасов Израилю может <...> создавать риск соучастия государства в международных преступлениях, возможно, включая геноцид», — говорится в документе, распространённом Управлением верховного комиссара по правам человека, передает РИА Новости. В нем также перечислили компании, которым необходимо прекратить поставки оружия. 

Ранее издание Bild сообщало, что американские власти могут снять ограничения на поставки оружия Израилю. Отмечалось, что это может случиться в ближайшее время. С соответствующей просьбой к правительству США обратился израильский премьер Биньямин Нетаньяху, передает «Национальная служба новостей». 

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Государства, осуществляющие поставки оружия Израилю, могут быть причастны к геноциду. Об этом говорится в заявлении спецдокладчиков ООН. Они призывают к немедленному прекращению таких поставок. «Передача оружия и боеприпасов Израилю может <...> создавать риск соучастия государства в международных преступлениях, возможно, включая геноцид», — говорится в документе, распространённом Управлением верховного комиссара по правам человека, передает РИА Новости. В нем также перечислили компании, которым необходимо прекратить поставки оружия.  Ранее издание Bild сообщало, что американские власти могут снять ограничения на поставки оружия Израилю. Отмечалось, что это может случиться в ближайшее время. С соответствующей просьбой к правительству США обратился израильский премьер Биньямин Нетаньяху, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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