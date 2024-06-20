Тигренок и породистый конь: каких еще животных дарили Путину. Фотогалерея

Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак уникальной породы
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В 2017 году перед началом саммита глав СНГ в Сочи Владимиру Путину подарили алабая по кличке Верный Фото:

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину двух охотничьих собак уникальной породы пхунсан, которая практически не встречается за пределами КНДР. Он принял их с признательностью и рассказал, что питомцы будут жить в Москве. Главе РФ неоднократно дарили различных зверей. О том, каких животных получал Владимир Путин в подарок — в фотогалерее URA.RU.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину двух охотничьих собак уникальной породы пхунсан, которая практически не встречается за пределами КНДР. Он принял их с признательностью и рассказал, что питомцы будут жить в Москве. Главе РФ неоднократно дарили различных зверей. О том, каких животных получал Владимир Путин в подарок — в фотогалерее URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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