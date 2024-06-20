Тигренок и породистый конь: каких еще животных дарили Путину. Фотогалерея

Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак уникальной породы

20 июня 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

В 2017 году перед началом саммита глав СНГ в Сочи Владимиру Путину подарили алабая по кличке Верный Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину двух охотничьих собак уникальной породы пхунсан, которая практически не встречается за пределами КНДР. Он принял их с признательностью и рассказал, что питомцы будут жить в Москве. Главе РФ неоднократно дарили различных зверей. О том, каких животных получал Владимир Путин в подарок — в фотогалерее URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину двух охотничьих собак уникальной породы пхунсан, которая практически не встречается за пределами КНДР. Он принял их с признательностью и рассказал, что питомцы будут жить в Москве. Главе РФ неоднократно дарили различных зверей. О том, каких животных получал Владимир Путин в подарок — в фотогалерее URA.RU.