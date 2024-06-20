В 2017 году перед началом саммита глав СНГ в Сочи Владимиру Путину подарили алабая по кличке Верный
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину двух охотничьих собак уникальной породы пхунсан, которая практически не встречается за пределами КНДР. Он принял их с признательностью и рассказал, что питомцы будут жить в Москве. Главе РФ неоднократно дарили различных зверей. О том, каких животных получал Владимир Путин в подарок — в фотогалерее URA.RU.
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