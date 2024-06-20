Песков рассказал о реакции Путина на подаренных Ким Чен Ыном собак

Песков: Путин принял собак с признательностью, но пока не дал им имена
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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин пока не успел назвать щенков, которых ему подарил лидер КНДР, заявил Песков Фото:

Президент России Владимир Путин пока не дал имена двум щенкам редкой породы пхунсан, подаренным лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообищил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока не назвали», — заявил Песков ТАСС. Однако он отметил, что принял Путин подарок от лидера КНДР с признательностью. Место проживания собак уже выбрано, они будут находиться в Москве.

Российский лидер посетил КНДР с рабочим визитом 18 июня. Во время было подписано множество важных соглашений, среди которых документ о взаимной помощи друг другу в случае нападения. Лидер Северной Кореи также подарил Путину двух щенков редкой породы.

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Президент России Владимир Путин пока не дал имена двум щенкам редкой породы пхунсан, подаренным лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообищил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Пока не назвали», — заявил Песков ТАСС. Однако он отметил, что принял Путин подарок от лидера КНДР с признательностью. Место проживания собак уже выбрано, они будут находиться в Москве. Российский лидер посетил КНДР с рабочим визитом 18 июня. Во время было подписано множество важных соглашений, среди которых документ о взаимной помощи друг другу в случае нападения. Лидер Северной Кореи также подарил Путину двух щенков редкой породы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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