Общество Песков рассказал о реакции Путина на подаренных Ким Чен Ыном собак Песков: Путин принял собак с признательностью, но пока не дал им имена 20 июня 2024 в 12:30 Размер текста - 17 + Путин пока не успел назвать щенков, которых ему подарил лидер КНДР, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин пока не дал имена двум щенкам редкой породы пхунсан, подаренным лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообищил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Пока не назвали», — заявил Песков ТАСС. Однако он отметил, что принял Путин подарок от лидера КНДР с признательностью. Место проживания собак уже выбрано, они будут находиться в Москве. Российский лидер посетил КНДР с рабочим визитом 18 июня. Во время было подписано множество важных соглашений, среди которых документ о взаимной помощи друг другу в случае нападения. Лидер Северной Кореи также подарил Путину двух щенков редкой породы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин пока не дал имена двум щенкам редкой породы пхунсан, подаренным лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообищил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Пока не назвали», — заявил Песков ТАСС. Однако он отметил, что принял Путин подарок от лидера КНДР с признательностью. Место проживания собак уже выбрано, они будут находиться в Москве. Российский лидер посетил КНДР с рабочим визитом 18 июня. Во время было подписано множество важных соглашений, среди которых документ о взаимной помощи друг другу в случае нападения. Лидер Северной Кореи также подарил Путину двух щенков редкой породы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям