Песков рассказал о реакции Путина на подаренных Ким Чен Ыном собак

Президент России Владимир Путин пока не дал имена двум щенкам редкой породы пхунсан, подаренным лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообищил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Пока не назвали», — заявил Песков ТАСС. Однако он отметил, что принял Путин подарок от лидера КНДР с признательностью. Место проживания собак уже выбрано, они будут находиться в Москве.
Российский лидер посетил КНДР с рабочим визитом 18 июня. Во время было подписано множество важных соглашений, среди которых документ о взаимной помощи друг другу в случае нападения. Лидер Северной Кореи также подарил Путину двух щенков редкой породы.
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