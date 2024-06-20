Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак уникальной породы

Порода пхунсан практически неизвестна за пределами КНДРФото: YONHAP/EPA/TASS
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину двух охотничьих собак. Об этом сообщает ЦТАК. Подаренные Путину собаки — уникальной породы, которая практически не встречается за пределами КНДР.
«Товарищ Ким Чен Ын… подарил президенту Путину пару собак породы пхунсан — национальной породы собак нашей страны», — говорится в сообщении ЦТАК. Порода практически неизвестна за пределами КНДР из-за своей редкости.
Путин 18—19 июня находился с госвизитом в КНДР. Совместно с Ким Чен Ыном было подписано множество важных соглашений, среди которых документ о взаимной помощи друг другу в случае нападения. URA.RU подготовило фоторепортаж, как президента России провожали из Северной Кореи.
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину двух охотничьих собак. Об этом сообщает ЦТАК. Подаренные Путину собаки — уникальной породы, которая практически не встречается за пределами КНДР. «Товарищ Ким Чен Ын… подарил президенту Путину пару собак породы пхунсан — национальной породы собак нашей страны», — говорится в сообщении ЦТАК. Порода практически неизвестна за пределами КНДР из-за своей редкости. Путин 18—19 июня находился с госвизитом в КНДР. Совместно с Ким Чен Ыном было подписано множество важных соглашений, среди которых документ о взаимной помощи друг другу в случае нападения. URA.RU подготовило фоторепортаж, как президента России провожали из Северной Кореи.