Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак уникальной породы

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Порода пхунсан практически неизвестна за пределами КНДР Фото:

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину двух охотничьих собак. Об этом сообщает ЦТАК. Подаренные Путину собаки — уникальной породы, которая практически не встречается за пределами КНДР.

«Товарищ Ким Чен Ын… подарил президенту Путину пару собак породы пхунсан — национальной породы собак нашей страны», — говорится в сообщении ЦТАК. Порода практически неизвестна за пределами КНДР из-за своей редкости.

Путин 18—19 июня находился с госвизитом в КНДР. Совместно с Ким Чен Ыном было подписано множество важных соглашений, среди которых документ о взаимной помощи друг другу в случае нападения. URA.RU подготовило фоторепортаж, как президента России провожали из Северной Кореи.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину двух охотничьих собак. Об этом сообщает ЦТАК. Подаренные Путину собаки — уникальной породы, которая практически не встречается за пределами КНДР. «Товарищ Ким Чен Ын… подарил президенту Путину пару собак породы пхунсан — национальной породы собак нашей страны», — говорится в сообщении ЦТАК. Порода практически неизвестна за пределами КНДР из-за своей редкости. Путин 18—19 июня находился с госвизитом в КНДР. Совместно с Ким Чен Ыном было подписано множество важных соглашений, среди которых документ о взаимной помощи друг другу в случае нападения. URA.RU подготовило фоторепортаж, как президента России провожали из Северной Кореи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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