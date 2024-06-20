Жительниц ХМАО зовут рисовать портреты в стиле ню

В Ханты-Мансийске пройдет арт-вечеринка, где женщины будут рисовать портреты в стиле ню
Центр современных горожан «Культштаб» устроит в Ханты-Мансийске арт-вечеринку для женщин, где гости будут рисовать портреты в стиле ню. Организаторы сделали для мероприятия возрастное ограничение 18+.
«Ты возьмешь самые сочные цвета палитры и напишешь стильный портрет женщины в стиле ню», — говорится в афише, опубликованной на сайте «Культштаба». Вход на арт-вечеринку разрешен только совершеннолетним.
К стилю ню также пристрастились и жительницы Сургута. Все чаще сургутянки записываются на эротические фотосессии, чтобы раскрепоститься и обновить контент в соцсетях.
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