Жительниц ХМАО зовут рисовать портреты в стиле ню

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В Ханты-Мансийске пройдет арт-вечеринка, где женщины будут рисовать портреты в стиле ню
В Ханты-Мансийске пройдет арт-вечеринка, где женщины будут рисовать портреты в стиле ню Фото:

Центр современных горожан «Культштаб» устроит в Ханты-Мансийске арт-вечеринку для женщин, где гости будут рисовать портреты в стиле ню. Организаторы сделали для мероприятия возрастное ограничение 18+.

«Ты возьмешь самые сочные цвета палитры и напишешь стильный портрет женщины в стиле ню», — говорится в афише, опубликованной на сайте «Культштаба». Вход на арт-вечеринку разрешен только совершеннолетним.

К стилю ню также пристрастились и жительницы Сургута. Все чаще сургутянки записываются на эротические фотосессии, чтобы раскрепоститься и обновить контент в соцсетях.

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Центр современных горожан «Культштаб» устроит в Ханты-Мансийске арт-вечеринку для женщин, где гости будут рисовать портреты в стиле ню. Организаторы сделали для мероприятия возрастное ограничение 18+. «Ты возьмешь самые сочные цвета палитры и напишешь стильный портрет женщины в стиле ню», — говорится в афише, опубликованной на сайте «Культштаба». Вход на арт-вечеринку разрешен только совершеннолетним. К стилю ню также пристрастились и жительницы Сургута. Все чаще сургутянки записываются на эротические фотосессии, чтобы раскрепоститься и обновить контент в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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