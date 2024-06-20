Челябинский золотодобытчик Струков за четыре часа нашел покупателей на акции

Холдинг «Южуралзолото» (ЮГК) входящего в список Forbes вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова за четыре часа собрал максимальное количество заявок на покупку акций. О вторичном размещении компания сообщила 20 июня.
«Книга заявок размещения акций ЮГК полностью покрыта в рамках заявленного объема размещения за первые четыре часа сделки с преобладанием спроса со стороны институциональных инвесторов», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
В пресс-службе компании сообщали, что стоимость одной акции не превысит 84 копейки. На бирже планировали разместить от двух до четырех процентов от общего количества акций. Одной из целей «ЮГК» стало укрепление финансового положения. Сбор заявок планировали закончить 24 июня, при этом компания не будет продавать акции в течение 180 дней после завершения процедуры.
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