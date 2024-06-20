Челябинский золотодобытчик Струков из списка Forbes объявил сбор заявок на акции

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» (»ЮГК») входящего в список Forbes вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова с 20 июня собирает заявки от желающих приобрести акции. Как заявили в пресс-службе эмитента, стоимость ценной бумаги не превысит 84 копейки за штуку.
«Планируем разместить от двух до четырех процентов от общего количества акций по цене, не превышающей 84 копейки за штуку. Это позволит укрепить финансовое положение компании и способствовать ее дальнейшему развитию», — сообщили в офисе «ЮГК».
В рамках вторичного размещения акций основной акционер «ЮГК» Струков свои доли продавать не планирует. По плану, сбор заявок продлится до 24 июня, но может завершиться быстрее. Компания и ее аффилированные лица взяли на себя обязательство не продавать акции в течение 180 дней после завершения процедуры.
В ноябре 2023 года «ЮГК» успешно провела первичное публичное предложение пяти процентов акций (IPO), что положительно сказалось на рыночной стоимости компании. Финансовый директор Артем Клецкин отметил интерес инвесторов к холдингу, подчеркнув стратегическое значение нового размещения для укрепления финансового положения и реализации долгосрочных проектов, включая увеличение производства золота. Руководитель упомянул проекты «Курасан», «Коммунар» и «Высокое», последний из которых первые партии драгметалла получил в мае.
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