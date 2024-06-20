Путин ответил на вопрос URA.RU о превентивном ядерном ударе

Владимир Путин предупредил, что РФ уничтожит врага в случае ответного ядерного удара
России в данный момент не нужно наносить превентивный ядерный удар. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос URA.RU. По его словам, враг гарантированно будет уничтожен в случае ответного удара.
«Превентивный удар нам пока не нужен, потому что в ответном, встречном, ударе противник будет гарантированно уничтожен», — сказал Путин в ходе общения с журналистами во Вьетнаме. Президент также отметил, что РФ думает над вопросом изменения ядерной доктрины.
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