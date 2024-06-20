Путин ответил, будет ли КНДР помогать России в конфликте с Киевом

Пути: Россия не просила КНДР о помощи в проведении СВО

20 июня 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

России не нужна помощь в проведении СВО, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не просила помощи КНДР в конфликте с Украиной, достигнутые договоренности в области обороны не связаны с проведением спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами во Вьетнаме. «Мы никого не просим [о помощи в конфликте с Украиной], нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости», — отметил Путин. Он объяснил, что заключенные между РФ и КНДР оборонительные договоренности касаются ситуации военной агрессии против России. «Украиский режим начал агрессию не против России, он начал агрессию еще против признанных нами ЛНР и ДНР до того как они входили в состав РФ», — заключил российский лидер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия не просила помощи КНДР в конфликте с Украиной, достигнутые договоренности в области обороны не связаны с проведением спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами во Вьетнаме. «Мы никого не просим [о помощи в конфликте с Украиной], нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости», — отметил Путин. Он объяснил, что заключенные между РФ и КНДР оборонительные договоренности касаются ситуации военной агрессии против России. «Украиский режим начал агрессию не против России, он начал агрессию еще против признанных нами ЛНР и ДНР до того как они входили в состав РФ», — заключил российский лидер.