Путин ответил, будет ли КНДР помогать России в конфликте с Киевом

Пути: Россия не просила КНДР о помощи в проведении СВО
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Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
России не нужна помощь в проведении СВО, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия не просила помощи КНДР в конфликте с Украиной, достигнутые договоренности в области обороны не связаны с проведением спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами во Вьетнаме.

«Мы никого не просим [о помощи в конфликте с Украиной], нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости», — отметил Путин. Он объяснил, что заключенные между РФ и КНДР оборонительные договоренности касаются ситуации военной агрессии против России. «Украиский режим начал агрессию не против России, он начал агрессию еще против признанных нами ЛНР и ДНР до того как они входили в состав РФ», — заключил российский лидер.

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Россия не просила помощи КНДР в конфликте с Украиной, достигнутые договоренности в области обороны не связаны с проведением спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами во Вьетнаме. «Мы никого не просим [о помощи в конфликте с Украиной], нам никто этого не предлагал, поэтому нет никакой необходимости», — отметил Путин. Он объяснил, что заключенные между РФ и КНДР оборонительные договоренности касаются ситуации военной агрессии против России. «Украиский режим начал агрессию не против России, он начал агрессию еще против признанных нами ЛНР и ДНР до того как они входили в состав РФ», — заключил российский лидер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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