20 июня 2024

«Страна»: офицеры пожаловались Зеленскому на захват госохраны его телохранителем

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Украинские военные обвиняют высокопоставленного чиновника в захвате власти в управлении госохраны
Украинские военные обвиняют высокопоставленного чиновника в захвате власти в управлении госохраны Фото:

Десять украинских офицеров обвиняют исполняющего обязанности главы УГО Максима Донца в превышении полномочий и захвате власти в департаменте. Военнослужащие направили письмо с жалобами на главу департамента президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает иностранное издание.

«Офицеры считают, что действия и.о. главы УГО могут привести к тому, что „враг сможет беспрепятственно подготовить и реализовать диверсию с применением взрывных устройств по отношению к президенту Украины...“. По утверждению подписантов, Донец без объяснения причин отправил часть сотрудников в резерв и предписал пройти медкомиссию, а некоторых перевел в департамент», — пишет «Страна».

В мае Зеленский уволил начальника управления госохраны Сергея Рудя, занимавшего эту должность с ноября 2019 года. По мнению офицеров, его заместитель Донец самостоятельно издал приказ, позволивший ему возглавить департамент. Военнослужащие посчитали это незаконным.

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Десять украинских офицеров обвиняют исполняющего обязанности главы УГО Максима Донца в превышении полномочий и захвате власти в департаменте. Военнослужащие направили письмо с жалобами на главу департамента президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает иностранное издание. «Офицеры считают, что действия и.о. главы УГО могут привести к тому, что „враг сможет беспрепятственно подготовить и реализовать диверсию с применением взрывных устройств по отношению к президенту Украины...“. По утверждению подписантов, Донец без объяснения причин отправил часть сотрудников в резерв и предписал пройти медкомиссию, а некоторых перевел в департамент», — пишет «Страна». В мае Зеленский уволил начальника управления госохраны Сергея Рудя, занимавшего эту должность с ноября 2019 года. По мнению офицеров, его заместитель Донец самостоятельно издал приказ, позволивший ему возглавить департамент. Военнослужащие посчитали это незаконным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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