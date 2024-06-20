По мнению журналистов американского издания The Athletic, хоккеист из Екатеринбурга Павел Дацюк может стать претендентом на включение в Зал славы национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает спортивный портал «Чемпионат.com».
«Главными претендентами стали два бывших российских хоккеиста: Павел Дацюк и Александр Могильный. Они были выбраны в 1-м туре голосования журналистов. Кроме данных экс-игроков, в 3-м и 4-м турах были выбраны Кёртис Джозеф и Ши Уэбер», — пишет издание. Известно, что среди номинатов был экс-защитник клубов НХЛ Сергей Гончар, но в окончательный список он не был включен.
Дацюк провёл 953 матча в чемпионатах НХЛ. Оня является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли, чемпионом России и бронзовым призёром Олимпийских игр. Агентство писало, что компания «Радиус Девелопмент», где Павлу Дацюку принадлежит 50% акций начинала строительство в районе Царского моста. Однако, недовольные стройкой екатеринбуржцы устраивали митинги на берегу Исети. По их мнению, строительство могло навредить ландшафту города: исторический изгиб екатеринбургской реки был бы уничтожен строителями.
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