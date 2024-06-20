20 июня 2024

Журналисты The Athletic выбрали свердловского хоккеиста для включения в Зал славы НХЛ

Хоккеист Павел Дацюк, родившийся в Свердловске, стал номинантом в Зал славы НХЛ
© Служба новостей «URA.RU»
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Американские журналисты решили, что уральский хоккеист достоин занять место в Зал хоккейной славы
Американские журналисты решили, что уральский хоккеист достоин занять место в Зал хоккейной славы Фото:

По мнению журналистов американского издания The Athletic, хоккеист из Екатеринбурга Павел Дацюк может стать претендентом на включение в Зал славы национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает спортивный портал «Чемпионат.com».

«Главными претендентами стали два бывших российских хоккеиста: Павел Дацюк и Александр Могильный. Они были выбраны в 1-м туре голосования журналистов. Кроме данных экс-игроков, в 3-м и 4-м турах были выбраны Кёртис Джозеф и Ши Уэбер», — пишет издание. Известно, что среди номинатов был экс-защитник клубов НХЛ Сергей Гончар, но в окончательный список он не был включен.

Дацюк провёл 953 матча в чемпионатах НХЛ. Оня является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли, чемпионом России и бронзовым призёром Олимпийских игр. Агентство писало, что компания «Радиус Девелопмент», где Павлу Дацюку принадлежит 50% акций начинала строительство в районе Царского моста. Однако, недовольные стройкой екатеринбуржцы устраивали митинги на берегу Исети. По их мнению, строительство могло навредить ландшафту города: исторический изгиб екатеринбургской реки был бы уничтожен строителями. 

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По мнению журналистов американского издания The Athletic, хоккеист из Екатеринбурга Павел Дацюк может стать претендентом на включение в Зал славы национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает спортивный портал «Чемпионат.com». «Главными претендентами стали два бывших российских хоккеиста: Павел Дацюк и Александр Могильный. Они были выбраны в 1-м туре голосования журналистов. Кроме данных экс-игроков, в 3-м и 4-м турах были выбраны Кёртис Джозеф и Ши Уэбер», — пишет издание. Известно, что среди номинатов был экс-защитник клубов НХЛ Сергей Гончар, но в окончательный список он не был включен. Дацюк провёл 953 матча в чемпионатах НХЛ. Оня является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли, чемпионом России и бронзовым призёром Олимпийских игр. Агентство писало, что компания «Радиус Девелопмент», где Павлу Дацюку принадлежит 50% акций начинала строительство в районе Царского моста. Однако, недовольные стройкой екатеринбуржцы устраивали митинги на берегу Исети. По их мнению, строительство могло навредить ландшафту города: исторический изгиб екатеринбургской реки был бы уничтожен строителями. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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