Компании Дацюка разрешили стройку у Царского моста в Екатеринбурге

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области согласовало компании «Радиус Девелопмент» (50% акций принадлежит хоккеисту Павлу Дацюку) зону памятников архитектуры в районе Царского моста. Это следует из данных экспертизы.
«Установление объединенной зоны охраны объектов культурного наследия: „Мост через реку Исеть“, „Екатеринбургский земско-городской родильный дом“ и „Усадьба Блохиной“, представленных в составе проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, разработанного ИП Курашовым Юрием Юрьевичем в 2023 году, соответствует требованиям законодательства РФ в области госохраны объектов культурного наследия», — говорится в документе.
С самого начала против стройки выступали активисты, которые митинговали на берегу Исети. Екатеринбуржцы просили оставить мыс, который хранит исторический изгиб главной реки города. После чего мэр города Алексей Орлов приказал провести встречу, на которой планировал удостовериться в соблюдении законодательства при возведении гостиницы. В конце стройку приостановили, а Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора заявило, что компания Дацюка произвела самозахват площадки.
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