20 июня 2024

Евродепутат из ФРГ Бек: новый пакет санкций против РФ ударит по ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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Отказ от российского СПГ ударит по бюджету Европы
Отказ от российского СПГ ударит по бюджету Европы Фото:

Новый 14-й пакет санкций, который готовит Евросоюз, не повлияет на Россию, но нанесет удар по бюджету Европы, в случае его принятия. Такое мнение выразил депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.

«Россия продавала СПГ Европе на очень выгодных условиях. И Европа по-прежнему будет получать то, что ей нужно, во многом от России, но только через третьи страны, и за это придется платить гораздо более высокую цену», — поделился Бек с «Известиями».

Также он считает, что из-за таких мер сильно пострадает Германия. По словам депутата, из-за отказа от импорта российского газа, потребительские цены в ФРГ будут стремительно расти, повысятся производственные издержки и упадет уровень жизни населения. «Если ФРГ радикально не изменит свою внешнюю политику, она войдет в историю как первая страна, которая сознательно отступила от пути дальнейшего развития», — подытожил Бек.

Страны Евросоюза (ЕС) согласовали 14-й пакет антироссийских санкций, в который вошли ограничения на российский газ, а также новые юридические и физические лица. Новый пакет запрещает реэкспорт СПГ в воды ЕС, но не запрещает импорт. Ожидается, что санкции одобрят 24 июня.

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Новый 14-й пакет санкций, который готовит Евросоюз, не повлияет на Россию, но нанесет удар по бюджету Европы, в случае его принятия. Такое мнение выразил депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек. «Россия продавала СПГ Европе на очень выгодных условиях. И Европа по-прежнему будет получать то, что ей нужно, во многом от России, но только через третьи страны, и за это придется платить гораздо более высокую цену», — поделился Бек с «Известиями». Также он считает, что из-за таких мер сильно пострадает Германия. По словам депутата, из-за отказа от импорта российского газа, потребительские цены в ФРГ будут стремительно расти, повысятся производственные издержки и упадет уровень жизни населения. «Если ФРГ радикально не изменит свою внешнюю политику, она войдет в историю как первая страна, которая сознательно отступила от пути дальнейшего развития», — подытожил Бек. Страны Евросоюза (ЕС) согласовали 14-й пакет антироссийских санкций, в который вошли ограничения на российский газ, а также новые юридические и физические лица. Новый пакет запрещает реэкспорт СПГ в воды ЕС, но не запрещает импорт. Ожидается, что санкции одобрят 24 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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