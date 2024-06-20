Россияне начали пробовать новую экологичную диету. Об этом рассказала доктор медицинских наук Елена Григоренко.
«В России набирает популярность новая „экологичная“ диета, которая не подразумевает голодание. Но она может убрать до 10 килограмм лишнего веса всего за месяц», — передает портал «Петербург2» слова врача.
По ее словам, при этой диете можно употреблять большинство продуктов, кроме сладостей и мучной продукции. Запрет распространяется и на алкоголь. В меню пациента входит рыба, орехи, маслины, ягоды, зелень и оливковое масло. По мнению специалиста, такой рацион профилактирует риск появления тромбов. Эту диету можно начинать только после консультации с врачом.
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