Следователи установили 131 бандита из банды Басаева

21 июня 2024 в 04:23 Размер текста - 17 +

68 членов банды уже осуждены Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет Российской Федерации установил личности 131 члена банды Шамиля Басаева, которые участвовали в нападении на Ингушетию в 2004 году. В результате этого нападения погибли 78 человек, и по данным на сегодня, 68 участников нападения уже осуждены. «Следователями Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу полностью воссоздана картина произошедшего. Установлено, что Басаевым был сформирован состав участников нападения численностью до 300 человек», — сообщили представители пресс-службы СК РФ, передает РИА Новости. В ходе следствия выяснилось, что состав нападавших включал жителей Чеченской и Кабардино-Балкарской республик, республики Ингушетия, других субъектов РФ. Туда же входили иностранные наемники. В марте ФСБ задержала одного из членов банды Басаева. Речь идет о Исламе Бациеве. Эта группировка совершила нападение на бойцов ВДВ в 2000 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет Российской Федерации установил личности 131 члена банды Шамиля Басаева, которые участвовали в нападении на Ингушетию в 2004 году. В результате этого нападения погибли 78 человек, и по данным на сегодня, 68 участников нападения уже осуждены. «Следователями Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу полностью воссоздана картина произошедшего. Установлено, что Басаевым был сформирован состав участников нападения численностью до 300 человек», — сообщили представители пресс-службы СК РФ, передает РИА Новости. В ходе следствия выяснилось, что состав нападавших включал жителей Чеченской и Кабардино-Балкарской республик, республики Ингушетия, других субъектов РФ. Туда же входили иностранные наемники. В марте ФСБ задержала одного из членов банды Басаева. Речь идет о Исламе Бациеве. Эта группировка совершила нападение на бойцов ВДВ в 2000 году.