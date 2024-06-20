20 июня 2024

Следователи установили 131 бандита из банды Басаева

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Избрание меры пресечения Евгению Анисимову. Екатеринбург, арест, подсудимый, суд, клетка, рука, ограничение свободы, избрание меры
68 членов банды уже осуждены Фото:

Следственный комитет Российской Федерации установил личности 131 члена банды Шамиля Басаева, которые участвовали в нападении на Ингушетию в 2004 году. В результате этого нападения погибли 78 человек, и по данным на сегодня, 68 участников нападения уже осуждены.

«Следователями Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу полностью воссоздана картина произошедшего. Установлено, что Басаевым был сформирован состав участников нападения численностью до 300 человек», — сообщили представители пресс-службы СК РФ, передает РИА Новости.

В ходе следствия выяснилось, что состав нападавших включал жителей Чеченской и Кабардино-Балкарской республик, республики Ингушетия, других субъектов РФ. Туда же входили иностранные наемники.

В марте ФСБ задержала одного из членов банды Басаева. Речь идет о Исламе Бациеве. Эта группировка совершила нападение на бойцов ВДВ в 2000 году.

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Следственный комитет Российской Федерации установил личности 131 члена банды Шамиля Басаева, которые участвовали в нападении на Ингушетию в 2004 году. В результате этого нападения погибли 78 человек, и по данным на сегодня, 68 участников нападения уже осуждены. «Следователями Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу полностью воссоздана картина произошедшего. Установлено, что Басаевым был сформирован состав участников нападения численностью до 300 человек», — сообщили представители пресс-службы СК РФ, передает РИА Новости. В ходе следствия выяснилось, что состав нападавших включал жителей Чеченской и Кабардино-Балкарской республик, республики Ингушетия, других субъектов РФ. Туда же входили иностранные наемники. В марте ФСБ задержала одного из членов банды Басаева. Речь идет о Исламе Бациеве. Эта группировка совершила нападение на бойцов ВДВ в 2000 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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