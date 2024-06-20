Четыре человека пострадали в Краснодаре в результате падения обломков БПЛА

21 июня 2024 в 05:53 Размер текста - 17 +

. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Четыре человека пострадали в результате массированной атаки беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщили в своем telegram-канале оперштаб краснодарского края. «Ночью 21 июня в результате массированной атаки БПЛА на регион были зафиксированы повреждения на здании автовокзала „Южный“ и котельной, расположенные в Краснодаре», — говорится в сообщении. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолетного типа пострадали 4 человека. Глава Ейского района Роман Бублин сообщил, что в эту ночь три района подверглись атаке ВСУ. Среди них — Темрюкский район и Северский районы. В частности, В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четыре человека пострадали в результате массированной атаки беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщили в своем telegram-канале оперштаб краснодарского края. «Ночью 21 июня в результате массированной атаки БПЛА на регион были зафиксированы повреждения на здании автовокзала „Южный“ и котельной, расположенные в Краснодаре», — говорится в сообщении. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолетного типа пострадали 4 человека. Глава Ейского района Роман Бублин сообщил, что в эту ночь три района подверглись атаке ВСУ. Среди них — Темрюкский район и Северский районы. В частности, В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна.