20 июня 2024

Четыре человека пострадали в Краснодаре в результате падения обломков БПЛА

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Четыре человека пострадали в результате массированной атаки беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщили в своем telegram-канале оперштаб краснодарского края.

«Ночью 21 июня в результате массированной атаки БПЛА на регион были зафиксированы повреждения на здании автовокзала „Южный“ и котельной, расположенные в Краснодаре», — говорится в сообщении. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолетного типа пострадали 4 человека.

Глава Ейского района Роман Бублин сообщил, что в эту ночь три района подверглись атаке ВСУ. Среди них — Темрюкский район и Северский районы. В частности, В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна.

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Четыре человека пострадали в результате массированной атаки беспилотников на Краснодарский край. Об этом сообщили в своем telegram-канале оперштаб краснодарского края. «Ночью 21 июня в результате массированной атаки БПЛА на регион были зафиксированы повреждения на здании автовокзала „Южный“ и котельной, расположенные в Краснодаре», — говорится в сообщении. По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА самолетного типа пострадали 4 человека. Глава Ейского района Роман Бублин сообщил, что в эту ночь три района подверглись атаке ВСУ. Среди них — Темрюкский район и Северский районы. В частности, В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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