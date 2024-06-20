20 июня 2024

Япония ввела санкции против гендиректора «Уралвагонзавода»

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Директор УВЗ попал в санкционный список Японии
Директор УВЗ попал в санкционный список Японии Фото:
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Япония ввела санкции против гендиректора «Уралвагонзавода» Александра Потапова. Об этом сообщает ТАСС.

«Япония ввела санкции против руководства ЦИК РФ, главы „Тактического ракетного вооружения“ и директора „Уралвагонзавода“ — кабмин», — пишет ТАСС. Уточняется, что в санкционный перечень Японии попали 11 физических лиц и 42 российские компании.

Кроме того, под санкции попали АО «Туполев», НПО «Топаз» и Авиационный комплекс имени Ильюшина, сообщает корреспондент ТАСС с ссылкой на кабинет министров. URA.RU писало, что в начале марта «Уралвагонзавод» уже попадал под санкции Японии

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Япония ввела санкции против гендиректора «Уралвагонзавода» Александра Потапова. Об этом сообщает ТАСС. «Япония ввела санкции против руководства ЦИК РФ, главы „Тактического ракетного вооружения“ и директора „Уралвагонзавода“ — кабмин», — пишет ТАСС. Уточняется, что в санкционный перечень Японии попали 11 физических лиц и 42 российские компании. Кроме того, под санкции попали АО «Туполев», НПО «Топаз» и Авиационный комплекс имени Ильюшина, сообщает корреспондент ТАСС с ссылкой на кабинет министров.  URA.RU писало, что в начале марта  «Уралвагонзавод» уже попадал под санкции Японии
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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