Япония ввела санкции против гендиректора «Уралвагонзавода» Александра Потапова. Об этом сообщает ТАСС.
«Япония ввела санкции против руководства ЦИК РФ, главы „Тактического ракетного вооружения“ и директора „Уралвагонзавода“ — кабмин», — пишет ТАСС. Уточняется, что в санкционный перечень Японии попали 11 физических лиц и 42 российские компании.
Кроме того, под санкции попали АО «Туполев», НПО «Топаз» и Авиационный комплекс имени Ильюшина, сообщает корреспондент ТАСС с ссылкой на кабинет министров. URA.RU писало, что в начале марта «Уралвагонзавод» уже попадал под санкции Японии
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