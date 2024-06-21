Из-за атаки БПЛА на Кубань загорелся нефтяной завод, есть пострадавшие

21 июня 2024 в 07:04 Размер текста - 17 +

В ходе атаки ВСУ по территории нефтеперерабатывающего завода на Кубани есть пострадавшие, отмечает оперштаб Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Кубани при помощи беспилотников. В Краснодаре загорелось здание котельной. В Северском районе повреждено здание на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает операштаб региона. В ходе атаки есть пострадавшие. «Этой ночью массированной атаке преступного киевского режима подверглись объекты гражданской инфраструктуры нашего региона. В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом „Южный“. В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания», — передает оперативный штаб в своем telegram-канале. Главы территорий поручили держать ситуацию на особом контроле. Накануне также были атакованы другие объекты нефтяной инфраструктуры. В частности, был зафиксирован удар на территории завода в Тамбовской области, а также в Адыгее. К атакам причастна Служба безопасности Украины (СБУ). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Кубани при помощи беспилотников. В Краснодаре загорелось здание котельной. В Северском районе повреждено здание на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает операштаб региона. В ходе атаки есть пострадавшие. «Этой ночью массированной атаке преступного киевского режима подверглись объекты гражданской инфраструктуры нашего региона. В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом „Южный“. В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания», — передает оперативный штаб в своем telegram-канале. Главы территорий поручили держать ситуацию на особом контроле. Накануне также были атакованы другие объекты нефтяной инфраструктуры. В частности, был зафиксирован удар на территории завода в Тамбовской области, а также в Адыгее. К атакам причастна Служба безопасности Украины (СБУ).