Из-за атаки БПЛА на Кубань загорелся нефтяной завод, есть пострадавшие

ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Кубани при помощи беспилотников. В Краснодаре загорелось здание котельной. В Северском районе повреждено здание на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает операштаб региона. В ходе атаки есть пострадавшие.
«Этой ночью массированной атаке преступного киевского режима подверглись объекты гражданской инфраструктуры нашего региона. В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом „Южный“. В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания», — передает оперативный штаб в своем telegram-канале. Главы территорий поручили держать ситуацию на особом контроле.
Накануне также были атакованы другие объекты нефтяной инфраструктуры. В частности, был зафиксирован удар на территории завода в Тамбовской области, а также в Адыгее. К атакам причастна Служба безопасности Украины (СБУ).
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ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Кубани при помощи беспилотников. В Краснодаре загорелось здание котельной. В Северском районе повреждено здание на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает операштаб региона. В ходе атаки есть пострадавшие. «Этой ночью массированной атаке преступного киевского режима подверглись объекты гражданской инфраструктуры нашего региона. В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом „Южный“. В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания», — передает оперативный штаб в своем telegram-канале. Главы территорий поручили держать ситуацию на особом контроле. Накануне также были атакованы другие объекты нефтяной инфраструктуры. В частности, был зафиксирован удар на территории завода в Тамбовской области, а также в Адыгее. К атакам причастна Служба безопасности Украины (СБУ).