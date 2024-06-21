Из-за атаки БПЛА на Кубань загорелся нефтяной завод, есть пострадавшие

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Вооруженные силы Украины. stock, бпла, беспилотник, всу,  stock, дрон
В ходе атаки ВСУ по территории нефтеперерабатывающего завода на Кубани есть пострадавшие, отмечает оперштаб Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Кубани при помощи беспилотников. В Краснодаре загорелось здание котельной. В Северском районе повреждено здание на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает операштаб региона. В ходе атаки есть пострадавшие.

«Этой ночью массированной атаке преступного киевского режима подверглись объекты гражданской инфраструктуры нашего региона. В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом „Южный“. В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания», — передает оперативный штаб в своем telegram-канале. Главы территорий поручили держать ситуацию на особом контроле.

Накануне также были атакованы другие объекты нефтяной инфраструктуры. В частности, был зафиксирован удар на территории завода в Тамбовской области, а также в Адыгее. К атакам причастна Служба безопасности Украины (СБУ).

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ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Кубани при помощи беспилотников. В Краснодаре загорелось здание котельной. В Северском районе повреждено здание на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает операштаб региона. В ходе атаки есть пострадавшие. «Этой ночью массированной атаке преступного киевского режима подверглись объекты гражданской инфраструктуры нашего региона. В Краснодаре повреждено здание котельной рядом с автовокзалом „Южный“. В Северском районе на территории нефтеперерабатывающего завода повреждены административные здания», — передает оперативный штаб в своем telegram-канале. Главы территорий поручили держать ситуацию на особом контроле. Накануне также были атакованы другие объекты нефтяной инфраструктуры. В частности, был зафиксирован удар на территории завода в Тамбовской области, а также в Адыгее. К атакам причастна Служба безопасности Украины (СБУ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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