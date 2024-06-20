СБУ атаковала нефтебазы России: главное об СВО к вечеру 20 июня

К ударам беспилотников по объектам нефтяной инфраструктуры России причастна Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщило агентство Associated Press. Главные новости спецоперации к вечеру 20 июня — в материале URA.RU.
Атаки на нефтебазы РФ и причастность Киева
В правительстве Тамбовской области 20 июня сообщили о продолжении тушения пожара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе. Там отметили, что причиной может служить украинский БПЛА.
Из-за украинской атаки по Адыгее произошел пожар на нефтебазе в поселке городского типа Энем. Пострадавших нет. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Он был полностью ликвидирован.
В Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть украинских беспилотников над Республикой Адыгея. Помимо этого, Киев попытался атаковать дронами территории Брянской области, Краснодарского края, Ростовской области, а также Белгородской и Орловской.
СБУ причастна к атакам БПЛА по российской нефтяной инфраструктуре. Об этом рассказал на условиях анонимности источник Associated Press. Он утверждает, что целью ударов стали объекты в Адыгее и Тамбовской области.
Заявления Путина о СВО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может провести переговоры с Украиной только на базе тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках диалога в Стамбуле и Минске. Он добавил, что новое контрнаступление Киев будет пытаться подать как стратегический успех 2024 года. Россия посмотрит, что из этого выйдет, отметил глава РФ.
По словам Путина, Россия не просила помощи КНДР в конфликте с Украиной. А достигнутые договоренности в области обороны не связаны с проведением спецоперации. Кроме того, в первой половине 2025 года Запад сменит нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского. При этом западные страны повесят на Зеленского все «непопулярные решения», заключил президент.
Удары ВС РФ по объектам Украины
«Укрэнерго» сообщило о повреждениях энергетических объектов в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях. Отмечается, что соответствующие объекты инфраструктуры также повреждены на территориях ДНР, которые продолжают оставаться под украинским контролем.
В Минобороны РФ сообщили, что киевский режим предпринимал попытки нанести ущерб объектам энергетики России. В ответ на это российские военные и нанесли групповой удар, применив высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и беспилотники. При этом целями стали объекты, обеспечивающие производство вооружения и военной техники для ВСУ, передает Пятый канал.
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