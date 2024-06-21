Авиарейс АК «Ямал» из Салехарда в Тюмень задерживается на 1,5 часа. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиакомпания "Ямал" разослала пассажирам СМС о задержке вылета
Авиакомпания "Ямал" разослала пассажирам СМС о задержке вылета Фото:

В аэропорту Салехарда на 1,5 часа задержан вылет рейса авиакомпании «Ямал» в Тюмень. Информация об этом была отправлена по СМС всем пассажирам рейса, сообщил корреспондент URA.RU.

«Уважаемый пассажир! Время вылета/прилета было изменено! УС9/210624 вылет 11:30 прилет 13:05. Маршрут SLY-TJM», — написано в сообщении. Ранее вылет планировался на 10:10.

Корреспондент URA.RU позвонил в справочные службы аэропортов Салехарда и Тюмени, чтобы выяснить причину задержки рейса. Ответа не последовало.

Авиарейс АК "Ямал" из Салехарда в Тюмень задерживается на 1,5 часа
Авиарейс АК "Ямал" из Салехарда в Тюмень задерживается на 1,5 часа
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Салехарда на 1,5 часа задержан вылет рейса авиакомпании «Ямал» в Тюмень. Информация об этом была отправлена по СМС всем пассажирам рейса, сообщил корреспондент URA.RU. «Уважаемый пассажир! Время вылета/прилета было изменено! УС9/210624 вылет 11:30 прилет 13:05. Маршрут SLY-TJM», — написано в сообщении. Ранее вылет планировался на 10:10. Корреспондент URA.RU позвонил в справочные службы аэропортов Салехарда и Тюмени, чтобы выяснить причину задержки рейса. Ответа не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...