Авиакомпания "Ямал" разослала пассажирам СМС о задержке вылета
В аэропорту Салехарда на 1,5 часа задержан вылет рейса авиакомпании «Ямал» в Тюмень. Информация об этом была отправлена по СМС всем пассажирам рейса, сообщил корреспондент URA.RU.
«Уважаемый пассажир! Время вылета/прилета было изменено! УС9/210624 вылет 11:30 прилет 13:05. Маршрут SLY-TJM», — написано в сообщении. Ранее вылет планировался на 10:10.
Корреспондент URA.RU позвонил в справочные службы аэропортов Салехарда и Тюмени, чтобы выяснить причину задержки рейса. Ответа не последовало.
Авиарейс АК "Ямал" из Салехарда в Тюмень задерживается на 1,5 часа
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.