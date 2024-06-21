ICAN: США обновляют ядерный арсенал в пяти странах Европы

США обновляют свой ядерный арсенал в пяти странах Европы. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.
«США находятся в процессе замены своего ядерного оружия в Европе на новое поколение», — рассказал Алистер Бернетт в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что данный процесс не происходит публично. Тем не менее обновление можно заметить по тому, как передвигаются самолеты ВВС США, отметил представитель ICAN.
Еще в прошлом году представители ICAN заявили, что Вашингтон разместит 150 ядерных боеприпасов в пяти европейских странах — Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии. В организации уже тогда говорили, что это будет происходить «незаметно».
Международная организация ICAN создана в 2007 году. Она способствует соблюдению странами Договора о запрещении ядерного оружия, действующего с 1970 года. Согласно документу, странам, которые уже владеют ядерным оружием, запрещено создавать новое и обновлять существующее. Остальным странам запрещено создавать ядерное оружие в принципе.
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