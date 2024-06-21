ICAN: США обновляют ядерный арсенал в пяти странах Европы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США уже начали обновлять ядерное оружие в странах Европы, подчеркнули в ICAN
США уже начали обновлять ядерное оружие в странах Европы, подчеркнули в ICAN Фото:

США обновляют свой ядерный арсенал в пяти странах Европы. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.

«США находятся в процессе замены своего ядерного оружия в Европе на новое поколение», — рассказал Алистер Бернетт в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что данный процесс не происходит публично. Тем не менее обновление можно заметить по тому, как передвигаются самолеты ВВС США, отметил представитель ICAN. 

Еще в прошлом году представители ICAN заявили, что Вашингтон разместит 150 ядерных боеприпасов в пяти европейских странах — Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии. В организации уже тогда говорили, что это будет происходить «незаметно». 

Международная организация ICAN создана в 2007 году. Она способствует соблюдению странами Договора о запрещении ядерного оружия, действующего с 1970 года. Согласно документу, странам, которые уже владеют ядерным оружием, запрещено создавать новое и обновлять существующее. Остальным странам запрещено создавать ядерное оружие в принципе. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США обновляют свой ядерный арсенал в пяти странах Европы. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт. «США находятся в процессе замены своего ядерного оружия в Европе на новое поколение», — рассказал Алистер Бернетт в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что данный процесс не происходит публично. Тем не менее обновление можно заметить по тому, как передвигаются самолеты ВВС США, отметил представитель ICAN.  Еще в прошлом году представители ICAN заявили, что Вашингтон разместит 150 ядерных боеприпасов в пяти европейских странах — Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии. В организации уже тогда говорили, что это будет происходить «незаметно».  Международная организация ICAN создана в 2007 году. Она способствует соблюдению странами Договора о запрещении ядерного оружия, действующего с 1970 года. Согласно документу, странам, которые уже владеют ядерным оружием, запрещено создавать новое и обновлять существующее. Остальным странам запрещено создавать ядерное оружие в принципе. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...