20 июня 2024

Кредиторы продлили банкротство фирмы депутата гордумы Челябинска Иванова

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Сам Олег Иванов узнает о происходящем с его активом в СИЗО
Сам Олег Иванов узнает о происходящем с его активом в СИЗО Фото:
новость из сюжета
ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова

Кредиторам депутата гордумы Челябинска Олега Иванова удалось добиться продления процедуры банкротства его компании «АльфаСтрой». Такое решение принял областной арбитраж.

«В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью „АльфаСтрой“. В судебном заседании оглашена резолютивная часть определения — срок процедуры конкурсного производства, открытой в отношении должника, ООО „АльфаСтрой“, продлен до 20 декабря 2024 года», — сообщили 21 июня в пресс-службе суда.

«АльфаСтрой» признали банкротом в июне 2023 года из-за налоговой задолженности на сумму свыше 825 миллионов рублей. Со временем в число кредиторов компании вошли минстрой Челябинской области и поставщики энергоресурсов. Общая сумма долгов компании приближается к миллиарду рублей.

«Альфастрой» обанкротили, когда задержанный сотрудниками ФСБ Иванов находился в СИЗО. Депутат также был признан финансово несостоятельным. Его адвокаты со СМИ не общаются.

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Кредиторам депутата гордумы Челябинска Олега Иванова удалось добиться продления процедуры банкротства его компании «АльфаСтрой». Такое решение принял областной арбитраж. «В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью „АльфаСтрой“. В судебном заседании оглашена резолютивная часть определения — срок процедуры конкурсного производства, открытой в отношении должника, ООО „АльфаСтрой“, продлен до 20 декабря 2024 года», — сообщили 21 июня в пресс-службе суда. «АльфаСтрой» признали банкротом в июне 2023 года из-за налоговой задолженности на сумму свыше 825 миллионов рублей. Со временем в число кредиторов компании вошли минстрой Челябинской области и поставщики энергоресурсов. Общая сумма долгов компании приближается к миллиарду рублей. «Альфастрой» обанкротили, когда задержанный сотрудниками ФСБ Иванов находился в СИЗО. Депутат также был признан финансово несостоятельным. Его адвокаты со СМИ не общаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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