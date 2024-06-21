Медведев назвал циничными тварями США, предложившим новый договор о ядерном оружии

Медведев: США должны отказаться от помощи Киеву ради договора о ядерном оружии
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Дмитрий Медведев жестко ответил на предложение США по договору о ядерном оружии
Дмитрий Медведев жестко ответил на предложение США по договору о ядерном оружии Фото:

Россия рассмотрит идею нового договора о сокращении стратегического наступательного вооружения с США, если Вашингтон прекратит военную помощь Украине. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление США, что они готовы обсудить с Россией ядерные риски и контроль над вооружениями без привязки к СВО.

«Какие же оборзевшие циничные твари! Нет уж, такое возможно только после отказа от поставок оружия бандеровскому режиму и блокирования его приема в НАТО», — написал Медведев в Telegram. 

Ранее Белый дом сообщил, что США открыты для разговора с Россией по ядерным рискам и контролю над вооружениями. Вашингтон полагает, что новое соглашение может стать преемником Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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Россия рассмотрит идею нового договора о сокращении стратегического наступательного вооружения с США, если Вашингтон прекратит военную помощь Украине. Так зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление США, что они готовы обсудить с Россией ядерные риски и контроль над вооружениями без привязки к СВО. «Какие же оборзевшие циничные твари! Нет уж, такое возможно только после отказа от поставок оружия бандеровскому режиму и блокирования его приема в НАТО», — написал Медведев в Telegram.  Ранее Белый дом сообщил, что США открыты для разговора с Россией по ядерным рискам и контролю над вооружениями. Вашингтон полагает, что новое соглашение может стать преемником Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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