США хотят новое соглашение с Россией по ядерному оружию

США готовы обсудить с Россией ядерные риски и контроль над вооружениями без привязки к СВО. Об этом сообщили представители Белого дома.
«США открыты для разговора с Россией по ядерным рискам и контролю над вооружениями», — сообщило РИА Новости со ссылкой на американских представителей. Там отметили, что американские власти готовы обсудить с Москвой формат соглашения, которое может стать преемником Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Ранее сообщилось, что Соединенные Штаты выразили готовность отменить ранее принятые контрмеры в рамках ДСНВ и вернуться к полному выполнению своих обязательств по договору, если Россия также вернется к его соблюдению. Как позже заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди, расширение арсенала и повышение боеготовности страны в ядерной области способствует возобновлению диалога о контроле над вооружениями с Россией и КНР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.