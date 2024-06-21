США хотят новое соглашение с Россией по ядерному оружию

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США открыты для разговора с Россией по ядерным рискам без привязки к СВО, заявили представители Белого дома
США открыты для разговора с Россией по ядерным рискам без привязки к СВО, заявили представители Белого дома Фото:

США готовы обсудить с Россией ядерные риски и контроль над вооружениями без привязки к СВО. Об этом сообщили представители Белого дома.

«США открыты для разговора с Россией по ядерным рискам и контролю над вооружениями», — сообщило РИА Новости со ссылкой на американских представителей. Там отметили, что американские власти готовы обсудить с Москвой формат соглашения, которое может стать преемником Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Ранее сообщилось, что Соединенные Штаты выразили готовность отменить ранее принятые контрмеры в рамках ДСНВ и вернуться к полному выполнению своих обязательств по договору, если Россия также вернется к его соблюдению. Как позже заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди, расширение арсенала и повышение боеготовности страны в ядерной области способствует возобновлению диалога о контроле над вооружениями с Россией и КНР.

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США готовы обсудить с Россией ядерные риски и контроль над вооружениями без привязки к СВО. Об этом сообщили представители Белого дома. «США открыты для разговора с Россией по ядерным рискам и контролю над вооружениями», — сообщило РИА Новости со ссылкой на американских представителей. Там отметили, что американские власти готовы обсудить с Москвой формат соглашения, которое может стать преемником Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее сообщилось, что Соединенные Штаты выразили готовность отменить ранее принятые контрмеры в рамках ДСНВ и вернуться к полному выполнению своих обязательств по договору, если Россия также вернется к его соблюдению. Как позже заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди, расширение арсенала и повышение боеготовности страны в ядерной области способствует возобновлению диалога о контроле над вооружениями с Россией и КНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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